Thói quen khi ngủ tưởng vô hại nhưng khiến ngoại hình xấu đi mỗi ngày

Bật đèn khi ngủ có thể khiến cơ thể dễ tăng cân

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại National Institutes of Health (NIH) đã theo dõi 43.722 phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi từ 35 đến 74 tại Hoa Kỳ và Puerto Rico trong vòng 5,7 năm. Kết quả cho thấy những phụ nữ ngủ trong phòng có bật đèn hoặc bật tivi có nguy cơ tăng hơn 5 kg cao hơn 17% so với những người ngủ trong bóng tối. Đồng thời, nguy cơ béo phì và tăng cân đột ngột của họ cũng tăng lần lượt 22% và 33%.

Để đảm bảo tính chính xác, các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh nhiều yếu tố như chế độ ăn uống, thời lượng ngủ, chất lượng giấc ngủ và thói quen tập thể dục. Tuy vậy, mối liên hệ giữa ánh sáng nhân tạo khi ngủ và nguy cơ tăng cân vẫn rất rõ ràng. Điều đáng chú ý là nguy cơ này xuất hiện ở cả những người có cân nặng bình thường.

Bật đèn sáng có thể làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm

Theo các chuyên gia, ánh sáng là yếu tố có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Khi tiếp xúc với ánh sáng trong lúc ngủ, chất lượng giấc ngủ sẽ giảm, từ đó ảnh hưởng đến việc tiết hormone leptin – hormone có vai trò kiểm soát cảm giác đói. Khi leptin giảm, cơ thể dễ cảm thấy đói hơn và có xu hướng thèm các thực phẩm giàu năng lượng, dẫn đến tăng cân.

Không chỉ vậy, ánh sáng còn làm giảm quá trình tiết melatonin – hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Khi lượng melatonin bị suy giảm, “đồng hồ sinh học” sẽ rối loạn, kéo theo nhiều biến động hormone khác, khiến cơ thể rơi vào vòng luẩn quẩn: ngủ kém, mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa.

Một số người cho rằng có thể bổ sung melatonin để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng melatonin lâu dài có thể làm rối loạn quá trình sản xuất hormone tự nhiên của cơ thể và không phù hợp với tất cả mọi người.

Nhiều nghiên cứu khác tại Nhật Bản và Vương quốc Anh cũng cho thấy những người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm có nguy cơ béo phì cao hơn đáng kể.

Há miệng khi ngủ có thể làm thay đổi khuôn mặt

Một thói quen ngủ phổ biến khác nhưng ít được chú ý là ngủ há miệng. Theo các chuyên gia y tế, thở bằng miệng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc khuôn mặt.

Trong điều kiện bình thường, con người hô hấp chủ yếu bằng mũi. Khi thở bằng mũi, môi khép lại, răng khép nhẹ và lưỡi tự nhiên áp vào vòm miệng. Sự chuyển động nhỏ của lưỡi này có vai trò quan trọng đối với sự phát triển hàm mặt và sự thẳng hàng của răng.

Ngược lại, khi thở bằng miệng, lưỡi không còn ở đúng vị trí, dễ dẫn đến nhiều vấn đề như răng hô, hàm thụt vào, tư thế đầu chúi về phía trước. Ngoài ra, việc thở bằng miệng còn khiến vi khuẩn và bụi trong không khí đi thẳng vào cổ họng và phổi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và răng miệng.

Ngủ há miệng kéo dài cũng khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, có thể gây khô miệng, tổn thương nướu và niêm mạc đường hô hấp.

Nếu gặp tình trạng này, các chuyên gia khuyên nên tập các bài tập cơ môi, ví dụ như giữ một mảnh giấy giữa môi trên và môi dưới để luyện khả năng khép môi tự nhiên. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa thường liên quan đến tắc nghẽn đường thở như viêm mũi hoặc phì đại VA, do đó người bệnh nên đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Đặt tay dưới đầu khi ngủ gây ảnh hưởng tuần hoàn

Không ít người có thói quen đặt tay dưới đầu khi ngủ hoặc khi chợp mắt trên bàn làm việc. Tuy nhiên, đây lại là tư thế không tốt cho cơ thể.

Khi tay bị đè trong thời gian dài, quá trình lưu thông máu ở chi trên bị cản trở, dễ gây tê bì và đau nhức. Ngoài ra, tư thế này còn làm tăng áp lực ổ bụng, có thể gây trào ngược dạ dày thực quản và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng gối phù hợp để nâng đỡ đầu và cổ, thay vì dùng tay làm “gối tạm”.

Nằm nghiêng lâu có thể gây nếp nhăn trên da

Tư thế ngủ nghiêng thường được nhiều chuyên gia khuyến khích vì giúp giảm áp lực lên cột sống và hỗ trợ đường cong sinh lý của lưng. Ngủ nghiêng bên phải còn có thể giúp tim không bị chèn ép quá mức.

Tuy nhiên, tư thế này cũng có một số hạn chế. Khi ngủ nghiêng, da mặt thường xuyên bị ép vào gối, khiến da bị nén trong thời gian dài và dễ hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, nếu gối không phù hợp, áp lực lên cổ và cột sống cũng có thể tăng lên. Vì vậy, một số chuyên gia khuyên nên thay đổi tư thế ngủ trong đêm để tránh việc chỉ một bên mặt chịu áp lực quá lâu.

Thức khuya khiến làn da và mái tóc xuống cấp

Trong nhịp sống hiện đại, thức khuya đã trở thành thói quen của nhiều người. Dù ban đêm có thể là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi sau một ngày bận rộn, nhưng việc ngủ muộn kéo dài sẽ khiến cơ thể phải trả giá.

Các dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trí nhớ giảm sút, phản xạ chậm hơn. Bên cạnh đó, ngoại hình cũng thay đổi rõ rệt: tóc dễ rụng hơn, da trở nên thô ráp, kém đàn hồi và dễ nổi mụn.

Hiện nay, nhiều chuyên gia khuyến nghị thời gian ngủ lý tưởng thường nằm trong khoảng từ 23h30 đến 7h30 sáng hôm sau. Tuy nhiên, thời gian này có thể thay đổi tùy theo từng người và môi trường sống.

Điều quan trọng không chỉ là thời lượng ngủ mà còn là chất lượng giấc ngủ. Những người ngủ muộn nhưng vẫn đảm bảo đủ giờ ngủ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, tiếng ồn và nhiệt độ những yếu tố làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể.

Giấc ngủ tốt là “bí quyết” giữ gìn sức khỏe và ngoại hình

Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, một giấc ngủ ngon trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi năng lượng, cân bằng hormone và duy trì sức khỏe làn da.

Một môi trường ngủ tối, yên tĩnh, cùng tư thế ngủ đúng và thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ góp phần cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Nếu nhận thấy mình có những thói quen ngủ không tốt, việc điều chỉnh sớm sẽ giúp cơ thể dần thay đổi theo hướng tích cực. Chỉ cần bắt đầu từ những bước nhỏ như ngủ sớm hơn, tắt đèn khi ngủ hoặc chọn tư thế ngủ phù hợp, bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt theo thời gian.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn