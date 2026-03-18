Vì sao da ngày càng sạm màu? Cách lấy lại làn da sáng khỏe

Vì sao da dễ bị sạm màu?

Yếu tố di truyền

Màu da của mỗi người chịu ảnh hưởng lớn từ di truyền. Đặc điểm làn da của người châu Á nói chung và người Việt Nam thường có sắc tố vàng tự nhiên, vì vậy khó đạt được tông trắng hồng như người châu Âu. Tuy nhiên, nếu chăm sóc và bảo vệ da đúng cách, làn da vẫn có thể cải thiện đáng kể.

Chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý

Chế độ ăn thiếu dưỡng chất cũng là nguyên nhân khiến làn da trở nên xỉn màu. Khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất, làn da dễ bị khô, kém sức sống và xuất hiện các vùng tối màu.

Ảnh hưởng từ bệnh lý

Một số vấn đề sức khỏe như rối loạn nội tiết, suy giảm chức năng gan, suy thận hay tích tụ sắt trong cơ thể có thể khiến màu da trở nên sậm hơn. Trong trường hợp này, cần kết hợp điều trị bệnh với chăm sóc da để cải thiện tình trạng.

Nhiều yếu tố từ bên trong cơ thể đến môi trường bên ngoài có thể khiến da sạm màu, kém tươi tắn

Tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính và thiếu ngủ

Ánh sáng từ màn hình máy tính và thói quen thức khuya có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da. Việc làm việc với thiết bị điện tử trong thời gian dài khiến da tăng sản sinh melanin - sắc tố gây sạm da. Ngoài ra, thiếu ngủ cũng khiến da mệt mỏi, dễ xuất hiện quầng thâm và xỉn màu.

Rối loạn nội tiết tố

Sự thay đổi hormone trong cơ thể, đặc biệt ở các giai đoạn như mang thai, tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, có thể làm tăng sản sinh melanin, khiến da sạm và không đều màu.

Tác động của tia UV

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến da sạm màu. Tia UV kích thích da sản sinh nhiều melanin để tự bảo vệ, khiến da tối màu, thậm chí có thể gây cháy nắng và tổn thương da nếu không được che chắn.

Da thiếu độ ẩm

Khi da thiếu nước hoặc không được dưỡng ẩm đúng cách, hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến da dễ bị tác động bởi môi trường. Tình trạng này lâu dài có thể dẫn đến sạm da, nếp nhăn và lão hóa sớm.

Lạm dụng mỹ phẩm làm trắng cấp tốc

Một số sản phẩm làm trắng nhanh chứa thành phần tẩy mạnh có thể khiến da sáng lên trong thời gian ngắn nhưng lại làm mỏng và bào mòn lớp bảo vệ da. Sau một thời gian, da dễ bị tổn thương, thậm chí trở nên sạm và yếu hơn.

Cách cải thiện và làm sáng da mặt

Để cải thiện tình trạng da sạm màu, việc chăm sóc da đúng cách và kiên trì là rất quan trọng. Các bước chăm sóc cơ bản có thể giúp làn da khỏe mạnh và sáng hơn.

Làm sạch da

Làm sạch là bước nền tảng trong quy trình chăm sóc da. Da sạch giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và giúp các dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Sử dụng toner

Toner giúp cân bằng độ pH cho da, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông và tăng hiệu quả của các bước dưỡng da tiếp theo. Có thể lựa chọn sản phẩm chứa vitamin C để hỗ trợ làm sáng da.

Đắp mặt nạ dưỡng da

Mặt nạ chứa các vitamin như A, C, E giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cần thiết cho da. Duy trì thói quen đắp mặt nạ khoảng 2-3 lần mỗi tuần có thể giúp cải thiện độ sáng và độ mềm mịn của da.

Dùng serum dưỡng da

Serum chứa các hoạt chất làm sáng và dưỡng ẩm giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Việc dưỡng ẩm đều đặn còn giúp ngăn ngừa tình trạng sạm da và lão hóa.

Khóa ẩm

Sau khi dưỡng da, nên sử dụng kem dưỡng để khóa ẩm, giúp da giữ nước tốt hơn và tăng hiệu quả của các dưỡng chất.

Sử dụng kem chống nắng

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Nên chọn sản phẩm có chỉ số SPF phù hợp và sử dụng mỗi ngày, kể cả khi trời râm. Ngoài ra, cần kết hợp các biện pháp che chắn như đội mũ, đeo khẩu trang hoặc mặc áo chống nắng khi ra ngoài.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV