Không cần mỹ phẩm đắt tiền: Bí quyết trị mụn bằng khoai tây ngay tại nhà

Khoai tây là loại củ giàu vitamin B1, B6, C, E, K cùng nhiều khoáng chất cần thiết, giúp kháng khuẩn, giảm viêm và hỗ trợ làm xẹp mụn. Ngoài ra, các hợp chất tự nhiên trong khoai tây còn giúp làm sạch da, loại bỏ tế bào chết, giảm bã nhờn và se khít lỗ chân lông. Đồng thời, nguyên liệu này cũng hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, thúc đẩy tái tạo da, góp phần làm mờ thâm và giúp làn da trở nên mịn màng, tươi sáng hơn.

Một số cách làm mặt nạ khoai tây trị mụn hiệu quả

Mặt nạ nước ép khoai tây

Đây là cách đơn giản nhất để tận dụng dưỡng chất từ khoai tây.

Cách thực hiện: Gọt vỏ một củ khoai tây, rửa sạch với nước muối loãng rồi cắt nhỏ và xay nhuyễn, ép lấy nước. Dùng bông thấm nước ép khoai tây thoa đều lên da mặt, tập trung vào vùng có mụn. Giữ khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước mát.

Phần bã khoai tây có thể hấp chín, trộn với hai thìa sữa tươi không đường để tạo hỗn hợp sánh mịn, đắp lên mặt khoảng 20 phút giúp dưỡng trắng và hỗ trợ giảm mụn.

Nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi, khoai tây có thể hỗ trợ giảm mụn, làm sáng da và cải thiện tình trạng thâm sạm

Mặt nạ khoai tây và mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, giúp làm dịu và giảm viêm nốt mụn.

Cách thực hiện: Xay nhuyễn hoặc ép lấy nước một củ khoai tây, trộn với một thìa mật ong. Sau khi rửa sạch mặt, thoa hỗn hợp lên da trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước mát. Kiên trì áp dụng 2-3 lần mỗi tuần giúp cải thiện tình trạng mụn viêm và làm sáng da.

Mặt nạ khoai tây và lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng giúp làm sạch bã nhờn, hỗ trợ se khít lỗ chân lông và làm khô cồi mụn.

Cách thực hiện: Xay nhuyễn khoai tây, trộn với lòng trắng trứng đã đánh bông. Đắp hỗn hợp lên da sau khi làm sạch, giữ trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Mặt nạ khoai tây, chanh, dưa chuột và nghệ

Sự kết hợp này giúp làm sạch sâu, giảm viêm và cấp ẩm cho da.

Cách thực hiện: Ép lấy nước khoai tây và dưa chuột, vắt thêm nửa quả chanh rồi trộn với một thìa bột nghệ. Thoa hỗn hợp lên mặt trong 15-20 phút trước khi rửa sạch.

Mặt nạ khoai tây và bột yến mạch

Bột yến mạch giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giảm nhờn và làm sạch lỗ chân lông.

Cách thực hiện: Ngâm yến mạch cho nở mềm, trộn với nước ép khoai tây để tạo hỗn hợp sền sệt. Thoa lên mặt và massage nhẹ khoảng 2 phút, sau đó giữ thêm 15-20 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ khoai tây và sữa tươi

Công thức này giúp dưỡng trắng và làm dịu da.

Cách thực hiện: Luộc chín khoai tây rồi nghiền nhuyễn, trộn với 2-3 thìa sữa tươi không đường. Thoa hỗn hợp lên da trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước.

Mặt nạ khoai tây và dưa chuột

Dưa chuột có khả năng cấp ẩm, làm dịu và giảm sưng mụn.

Cách thực hiện: Xay nhuyễn khoai tây và dưa chuột, lọc lấy nước cốt rồi trộn thêm một thìa dầu dừa. Thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ khoảng 2 phút và giữ trong 15 phút trước khi rửa sạch.

Mặt nạ khoai tây và nghệ

Nghệ có tính kháng viêm và hỗ trợ làm mờ vết thâm.

Cách thực hiện: Khoai tây luộc chín nghiền nhuyễn, trộn với một thìa bột nghệ. Thoa lên mặt và cổ, massage nhẹ 2-3 phút rồi giữ khoảng 15-20 phút trước khi rửa sạch.

Mặt nạ khoai tây và dầu ô liu

Dầu ô liu giúp dưỡng ẩm, giảm viêm và hỗ trợ chống lão hóa.

Cách thực hiện: Khoai tây luộc chín nghiền nhuyễn, trộn với 1-2 thìa dầu ô liu. Thoa lên da khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Mặt nạ khoai tây và chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C giúp giảm thâm và kiểm soát dầu.

Cách thực hiện: Trộn nước ép khoai tây với nước cốt nửa quả chanh, thoa lên mặt và cổ trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Lưu ý khi sử dụng mặt nạ khoai tây trị mụn

Mặt nạ khoai tây được nhiều người ưa chuộng vì nguyên liệu tự nhiên, dễ thực hiện và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chỉ nên đắp 2-3 lần mỗi tuần, tránh dùng hàng ngày để không làm mỏng da. Sau khi đắp cần chống nắng và che chắn cẩn thận khi ra ngoài, đồng thời nên thực hiện vào buổi tối để da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Với da nhạy cảm, nên dùng khoai tây đã nấu chín để hạn chế kích ứng. Nếu xuất hiện dấu hiệu mẩn đỏ, ngứa hoặc mụn nặng hơn, cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV