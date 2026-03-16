Lợi ích của khiêu vũ

Một buổi học khiêu vũ 30 phút có thể đốt cháy 130-250 calo, tương đương với chạy bộ chậm. Sau khi đăng ký khóa học, giáo viên sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành một loạt các bước nhảy. Trọng tâm có thể là bước chân, nhưng các động tác nhảy, xoay, rung lắc và điệu nhảy cha-cha đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ cơ thể.

Có nhiều lựa chọn tập luyện khiêu vũ, từ khiêu vũ cộng đồng, ballet cho đến nhảy đường phố và các lớp nhảy câu lạc bộ, hãy chọn phong cách mà bạn yêu thích. Học khiêu vũ đòi hỏi sự tham gia đồng thời của toàn bộ cơ thể và não bộ.

Các bộ phận được tác động khi bạn khiêu vũ

Cơ lõi: Tùy theo loại điệu nhảy, một số bước nhảy hoặc động tác sẽ sử dụng cơ lõi.

Cơ tay: Mặc dù hầu hết các động tác nhảy tập trung vào phần thân dưới, nhưng cũng sẽ sử dụng cơ tay.

Cơ chân: Nên thực hiện một số động tác có thể rèn luyện phần thân dưới.

Cơ mông: Hiphop và ballet đều có những động tác sử dụng cơ mông.

Cơ lưng: Múa sẽ sử dụng cơ lõi, bao gồm cả cơ lưng.

Loại hình khiêu vũ

Linh hoạt: Hầu hết các bài tập nhảy đều bao gồm các động tác nâng cao sự linh hoạt.

Aerobic: Khiêu vũ làm nhịp tim nhanh hơn, nhịp điệu càng nhanh càng tốt cho tim.

Sức mạnh: Khiêu vũ không cần nâng tạ nhưng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Thể thao: Bạn có thể tham gia các cuộc thi khiêu vũ, nhưng khiêu vũ có thể chỉ là hoạt động xã hội hoặc nghệ thuật, không thuộc thể thao.

Tác động thấp: Tác động khiêu vũ có thể cao hoặc thấp, tùy thuộc vào phong cách của điệu nhảy.

Nếu đã biết nhảy từ trước, bạn sẽ không tốn chi phí để học khiêu vũ. Tuy nhiên, với những người mới bắt đầu, khi học nhảy, hãy cho bản thân thời gian để học những động tác cơ bản. Đây không phải việc một sớm một chiều, nhưng chắc chắn bạn sẽ học được.

Lời khuyên của các chuyên viên vật lý trị liệu

Tác dụng của khiêu vũ phụ thuộc vào phong cách của nó, và ai cũng có thể thu được lợi ích: Cải thiện sức khỏe tim mạch, khả năng vận động khớp, sức mạnh, thăng bằng cơ thể, khả năng phối hợp, cũng như nâng cao cảm giác hạnh phúc.

Điều này khiến nhảy múa có lợi cho hầu hết mọi người. Nếu thấy học phí đắt, hãy thử nhảy theo video tại nhà.

Nếu bạn mắc các bệnh như tiểu đường hoặc cao huyết áp, hãy chú ý đến cảm giác của bản thân trước, trong và sau khi nhảy.

Nếu cảm thấy không ổn, hoặc mất vài phút để trở lại trạng thái bình thường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định tiếp tục.

Lưu ý một số tình trạng sức khỏe

Bệnh tim, cholesterol cao hoặc tiểu đường

Nếu bạn mắc bệnh tim, cholesterol cao hoặc tiểu đường, nhảy múa là một môn thể thao rất tuyệt vời.

Người bị bệnh tim không thích hợp với các bài tập làm tăng gánh nặng cho tim, vì vậy các điệu nhảy có cường độ cao và nhịp điệu mạnh không phù hợp với nhóm người này.

Bạn có thể chọn phong cách và cường độ nhảy thích hợp với mình, cũng nên hỏi bác sĩ những điệu nhảy nào phù hợp với bạn.

Bị thương

Nếu bị thương, trước tiên hãy chữa lành vết thương rồi mới bắt đầu khiêu vũ. Nếu có các bệnh khác hoặc cảm thấy không thoải mái, cũng có thể có các điệu nhảy khác để lựa chọn.

Múa tổng hợp (hoặc gọi là múa hòa nhập), được giới thiệu vào những năm 1960, là bộ môn dành riêng cho những người có khiếm khuyết về cơ thể và tinh thần. Ví dụ, thực hiện động tác nhảy khi ngồi trên xe lăn.

Mang thai

Trong thai kỳ, nhảy múa là một phương pháp tốt để duy trì sức khỏe, đặc biệt là đối với những người thường xuyên nhảy trước khi mang thai. Trong giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, cần chú ý đến thăng bằng, vì mang thai sẽ tạo áp lực lên lưng. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn