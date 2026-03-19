Cơ bụng 'biến dạng' của ca sĩ Đài Loan gây tranh cãi

Động tác hóp bụng của Ella gây tranh cãi.

Theo báo cáo của China Youth Daily, đoạn video ghi lại cảnh Ella Chen Jiahua biểu diễn tại concert ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) hôm 7/3 đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nữ ca sĩ 44 tuổi co bụng sâu, để lộ rõ phần xương sườn.

Trên sân khấu, cô nói với khán giả: "Tôi muốn biểu diễn một màn đặc biệt cho mọi người. Hãy nhìn thật kỹ nhé. Các quay phim, hãy zoom cận cảnh". Sau đó, cô vừa thực hiện động tác vừa hướng dẫn: "Đầu tiên hít sâu. Sau đó thở ra từ từ, đẩy hết không khí ra ngoài".

Tiếp đó, nữ ca sĩ nín thở, hóp bụng và giữ nguyên tư thế khoảng 10 giây, khiến khán giả bên dưới reo hò. Cô cho biết đây thực chất là một động tác yoga.

Ella Chen Jiahua nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với vai trò thành viên nhóm nhạc S.H.E. So với hai thành viên còn lại có hình ảnh dịu dàng, cô thường được nhận xét cá tính, "tomboy" với mái tóc ngắn và tính cách tinh nghịch.

Năm 2012, cô kết hôn với một doanh nhân người Malaysia và sinh con trai vào năm 2017.

Những năm gần đây, nữ ca sĩ, hiện có khoảng 16 triệu người theo dõi trên mạng xã hội tại Trung Quốc, được nhiều người chú ý nhờ duy trì hoạt động âm nhạc và kỷ luật trong việc giữ gìn vóc dáng.

Tỷ lệ mỡ cơ thể của cô được cho là khoảng 16,7%. Một số phương pháp giảm cân do cô tự nghĩ ra, như chạy tại chỗ, cũng từng trở thành xu hướng.

Những hướng dẫn bằng hình ảnh, video trực tuyến cho người xem cách thực hiện kỹ thuật "hóp bụng chân không". Ảnh: QQ.com.

Tuy nhiên, màn trình diễn "hóp bụng chân không" lần này lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng mạng bình luận: "Đừng làm theo. Nhìn thật đáng sợ". Người khác bày tỏ: "Tôi thấy hơi sợ. Cô ấy quá gầy".

Thực tế, kỹ thuật này đang phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc và được quảng bá như cách giúp giảm mỡ bụng dưới. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo không nên làm theo một cách mù quáng vì có thể gây đau đầu, thậm chí dẫn đến thoát vị.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, phụ nữ sau sinh khi cơ bụng và sàn chậu chưa hồi phục, hoặc những người có vấn đề về cột sống thắt lưng, không nên thực hiện động tác này.

Sự việc nhanh chóng làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Một ý kiến cho rằng: "Động tác này không khó với những người thường xuyên tập luyện". Trong khi đó, người khác nhận định: "Điều này không truyền tải giá trị đúng. Một cô gái nên tự tin với vẻ ngoài của mình, chứ không phải cứ gầy mới là đẹp".

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn