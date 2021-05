Nghệ An: Cán bộ xã “om” tiền tết 14 hộ nghèo hơn 60 ngày

Hộ nghèo bản Na Xén (xã Châu Hạnh-Quỳ Châu-Nghệ An) phản ánh tết đã qua rồi mà chưa nhận được quà Tết. Ảnh: QH (chụp trước thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp).

Chiều 11.5, trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ ông Lương Văn Thuận – Chủ tịch UBMTTQ xã Châu Hạnh ký khống trong danh sách nhận tiền tết của hộ nghèo bản Na Xén. “Toàn bộ số tiền nói trên, cơ quan chức năng đã thu hồi để xác minh theo quy định” - thượng tá Nguyễn Đình Hùng cho biết.

Như Lao Động đã thông tin, vào dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, ông Lương Văn Thuận - Chủ tịch UBTMTQ xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã ký khống vào danh sách nhận tiền hỗ trợ của 14 hộ nghèo, với số tiền 7 triệu đồng.

Theo báo cáo số 110 ngày 23.4.2021 của Huyện ủy Quỳ Châu, vào ngày 10.2.2021, ông Lương Văn Thuận - Chủ tịch UBTMTQ xã Châu Hạnh được bàn giao số tiền 7 triệu đồng, kèm theo danh sách 14 hộ nghèo của bản Na Xén. Ông Thuận ký vào danh sách nhận tiền và thống nhất với trưởng bản sẽ phát tiền cho dân sau. Tuy nhiên, ông Thuận để tiền trong tủ, không phát cho dân.

Sau khi dư luận phản ánh, cấp trên chỉ đạo, MTTQ xã Châu Hạnh mới đem số tiền nói trên phát cho dân trong đêm 14.4.2021. Như vậy, ông Lương Văn Thuận đã giữ 7 triệu tiền tết của 14 hộ nghèo trong thời gian hơn 60 ngày.

Ngày 11.5, trao đổi với phóng viên – ông Vi Văn Anh – trưởng bản Na Xén cho biết có nhờ ông Thuận ký thay vào danh sách nhận tiền, còn tiền thì phát cho dân sau. Sau đó, ông Anh có hỏi sao chưa phát cho dân thì ông Thuận cho biết còn bận công việc.

Theo ông Anh, khoảng cách từ trụ sở UBND xã Châu Hạnh đến bản Na Xén khoảng 3,5 km, đi xe máy hết khoảng 20 phút.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động