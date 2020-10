Nghệ An: Bao giờ dự án công - tư lớn nhất Bắc Trung Bộ mới đi vào hoạt động?

Phối cảnh tổng thể dự án Bênh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2

Dự án Bênh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 là dự án trọng điểm về thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An, được đầu tư theo chính sách xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị quyết số 93?NQ-CP ngày 15/12/2014 về một số cơ chế chính sách phát triển y tế của Chính phủ.

Theo đó, ngày 8/11/2013, Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và vật liệu xây dựng (Cotec Group) có công văn số 57/CV-COTECGROUP gửi tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An về việc xem xét chấp thuận hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Bênh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An -giai đoạn 2 theo mô hình công – tư.

Ngày 6/11/2015 UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án xây dựng Bênh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 tại Quyết định số 5196/QĐ-UBND.CNTM và ngày 2/2/2016, UBND tỉnh Nghê An phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 514/QĐ-UBND.CNTM. Dự án có tổng mức dầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh.

Để thực hiện dự án, năm 2015, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An được thành lập, với số vốn điều lệ là 260 tỉ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông: Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ, tương đương 132 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Cotec Group nắm giữ 9% vốn điều lệ, tương đương 23 tỷ đồng (cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt), bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An góp 40% (tương đương 104 tỷ đồng) vốn điều lệ bằng giá trị thương hiệu, uy tín và giá trị tiền giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là người đại diện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước trong Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Đến thời điểm này, dù đã nhiều lần cam kết nhưng dự án Bênh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 vẫn chưa thể hoàn thành để đi vào hoạt động

Theo đề án được phê duyệt lần đầu, tiến độ thực hiện là “đến quý I/2018 sẽ hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị. Quý II/2018 sẽ vận hành chính thức, đưa dự án vào hoạt động”. Đến tháng 5/2018, dự án phải gia hạn tiến độ với mục tiêu đến “quý IV/2018 sẽ hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và chính thức vận hành vào quý I/2019”. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, dự án này vẫn còn ngổn ngang, và trung tuần tháng 8/2019, phía doanh nghiệp bất ngờ dừng thi công.

Trước sự chậm trễ của dự án, đã nhiều lần UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo, đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, và ngày 6/9/2019, dự án được tái khởi động trở lại. Lần này, chủ đầu tư cam kết sẽ khánh thành kỹ thuật bệnh viện vào ngày 26/2/2020.

Mặc dù thời hạn chủ đầu tư đưa ra đã được đại diện nhiều sở, ban ngành của Nghệ An hoài nghi về tính khả thi, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, đại diện chủ đầu tư quả quyết, do để làm dự án này công ty phải vay ngân hàng đến 1.033 tỷ đồng, hiện mỗi tháng lãi gần 10 tỷ, cứ kéo thêm tháng nào là tốn thêm tháng đấy. Chúng tôi cam kết đến ngày đó sẽ xong.

Tính đến thời điểm này, thời hạn cam kết mà ông Hương đưa ra đã hơn 8 tháng, tuy nhiên công trình được xem là dự án đối tác công – tư lớn nhất Bắc Trung Bộ này vẫn còn dở dang, bề bộn và chưa hẹn ngày về đích.

Phía sau khu dự án vẫn còn nhiều hạng mục dở dang

Phóng viên Nhadautu.vn đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hương, đại diện Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhiều lần cam kết nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành, tuy nhiên câu trả lời từ vị Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là "dự án Bênh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 là chủ trương lớn của tỉnh, tôi chỉ là người được UBND tỉnh ủy quyền, vì vậy tiến độ thế nào tôi đã báo cáo với thường trực tỉnh Nghệ An".

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, cổ đông lớn nhất của Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là Công ty CP Cotec HealthCare đã có thay đổi về nhân sự với sự xuát hiện của Danh Khôi Holings, vì vậy Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An không thể tổ chức họp hội đồng cổ đông để thay đổi nhân sự quản lý.

Được biết, theo cơ cấu cổ đông, trước đây ông Đào Đức Nghĩa đại diện Công ty CP Cotec HealthCare nắm 51% cổ phần Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Hiện nay, ông Đào Đức Nghĩa và ông Goh Hsien Ming (là đại diện quỹ đầu tư nước ngoài Tập đoàn TAEL-Singapore) mỗi người được Công ty CP Cotec HealthCare ủy quyền để quản lý 50% phần vốn góp tại Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ngoài ra ông Đào Đức Nghĩa còn nắm 9% phần góp vốn của Công ty CP Đầu tư Cotec Group.

Một lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An cho biết, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện Sở Kế hoạch đầu tư đã đề nghị chủ đầu tư làm việc với Sở tài chính báo cáo rõ về các khoản đầu tư, do dự án này có đến 40% vốn nhà nước. Dù là vay ngân hàng thì tiền đó cũng là vốn nhà nước, phải làm rõ số vốn đã thực hiện chưa? Thực hiện vào lúc nào? Đầu tư vào khoản nào?

Tác giả: Sỹ Tân

Nguồn tin: nhadautu.vn