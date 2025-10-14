Nghệ An: Cho phép cấp xã lập Ban quản lý dự án

Trường Tiểu học Quang Trung, phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) vẫn chỉ là bãi đất trống dù đã có dự án xây dựng. Ảnh: Đ.B.

Nhiều dự án đình trệ

Ngôi trường Tiểu học Quang Trung cũ (tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã được tháo dỡ, chờ xây mới nhưng dự án hiện vẫn “án binh bất động”. Thực trạng này khiến nhiều năm qua hơn 1.100 học sinh của nhà trường đang phải học tập tạm thời trong cơ sở được thuê lại từ một trường Đại học trên địa bàn.

Bà Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, sau khi dự án xây dựng trường mới được phê duyệt, trường cũ bị tháo dỡ, UBND TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) đã cấp kinh phí để nhà trường thuê địa điểm, tổ chức dạy học tạm trong 2 năm học, với chi phí 160 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do cơ sở thuê lại không đủ phòng học, nhà trường buộc phải tổ chức dạy chéo 2 ca, thậm chí dạy thêm cả thứ bảy để đảm bảo chương trình học tập cho học sinh.

“Việc đi thuê để dạy rất bất tiện vì ở đây có nhiều đơn vị cùng thuê, thậm chí có cả doanh nghiệp, nên học sinh không có sân chơi. Giờ ra chơi, các em chỉ có thể quanh quẩn trong lớp. Chúng tôi rất mong dự án sớm được triển khai để thầy trò có trường mới” - bà Hương nói.

Không chỉ bậc tiểu học, hơn 1.000 học sinh Trường THCS Quang Trung (phường Thành Vinh) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi ngôi trường cũ bị tháo dỡ để xây mới, công trình hiện vẫn dừng ở khâu giải phóng mặt bằng, khiến việc dạy và học phải “nương nhờ” tại một địa điểm tạm bợ.

Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Vinh cũ có 19 dự án xây dựng trường học, với tổng mức đầu tư gần 775 tỷ đồng, đã được phê duyệt chủ trương. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi mô hình hành chính, các dự án đều bị ngừng trệ. Việc chưa có hướng dẫn cụ thể về chuyển giao chủ đầu tư khiến các phường mới chưa thể tiếp nhận, quản lý và triển khai các bước tiếp theo. Hệ lụy, hàng nghìn học sinh phải học trong điều kiện tạm bợ, thiếu sân chơi, thiếu phòng học. Nhiều giáo viên và phụ huynh lo ngại, nếu vướng mắc tại các dự án chậm được tháo gỡ, việc học tập của học sinh sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tương tự tình cảnh của nhiều trường học khác trên địa bàn, nhiều dự án liên quan đến hạ tầng giao thông, công trình… đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, thậm chí đang triển khai dở dang, nhưng phải tạm dừng vì chưa xác định được đơn vị chủ đầu tư mới.

Thành lập Ban Quản lý dự án cấp xã

Trước thực trạng trên, ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

Trong đó, đối với cấp xã, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, các địa phương có thể thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực liên xã, phường hoặc Ban QLDA cấp xã, nếu thấy cần thiết. Các Ban QLDA này sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, giúp tăng tính chủ động trong triển khai, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại cơ sở.

Chia sẻ về chủ trương mới này, ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên cho biết: Việc cho cấp xã thành lập Ban QLDA là cần thiết, nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với xã Hưng Nguyên, chúng tôi đã có đề án gửi Sở Nội vụ xin thành lập Ban QLDA. Đây là đơn vị không sử dụng ngân sách Nhà nước, nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động chuyên môn và nguồn chi trả lương cho cán bộ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Thần Lĩnh cho rằng, việc thành lập Ban QLDA là rất cần thiết và phù hợp với thực tế hiện nay. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, giúp địa phương chủ động trong công tác điều hành và quản lý đầu tư. Nguồn thu từ các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, giám sát thi công… sẽ được sử dụng để chi trả lương, phụ cấp và các hoạt động chuyên môn, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách và nâng cao hiệu quả công việc.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngày 6/10, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác chuyển giao dự án và hoạt động của các Ban QLDA khu vực.

Theo quy định, tỉnh Nghệ An chỉ duy trì không quá 3 Ban QLDA cấp tỉnh, do đó 20 Ban QLDA khu vực hiện có sẽ sớm bàn giao, chấm dứt hoạt động. Sau khi hoàn tất, tỉnh sẽ phân bổ lại nhân sự, một phần điều động về cấp xã, phần còn lại chuyển về 3 Ban QLDA cấp tỉnh.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết