Hàng trăm người theo dõi tìm 3 bố con mất tích sông Lam

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của 3 bố con nghi nhảy cầu bến Thuỷ. Hàng trăm người dân vẫn đang tập trung hai bên dọc bờ sông cùng lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 3 bố con.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi tìm 3 bố con mất tích.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, phát hiện xe máy biển Nghệ An cùng hai cặp sách học sinh để gần lan can cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Nhiều người hi vọng phép màu sẽ đến với 3 bố con.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định người để lại xe là anh V. V. D., 32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Anh D. và hai đứa con, hiện gia đình không liên lạc được.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, hoàn cảnh gia đình anh D. cũng khá khó khăn. Anh D. và vợ quen nhau trong quá trình đi XKLĐ và quyết định kết hôn sau đó. Vợ chồng anh có 2 người con chung là cháu V.H.B 5 tuổi, V.G.T, 4 tuổi.

Công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng triển khai.

Từ khuya 13/10 đến chiều 14/10, hàng trăm người cứu hộ của Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân, chia thành nhiều tổ tìm kiếm dọc sông Lam và mở rộng về khu vực hạ lưu, song chưa có kết quả.

Được biết, đoạn sông Lam chảy qua cầu Bến Thủy rộng hơn 300 m, sâu trung bình 8-10 m, có nơi tới 15 m.

Hiện công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng triển khai với sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Phạm vi tìm kiếm các nạn nhân đã được mở rộng về phía cầu Cửa Hội.

