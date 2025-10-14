Lời khai quanh co của Ngân 98

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều xác định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Cho lời khai tại cơ quan công an, Ngân 98 ban đầu quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Nữ DJ cho rằng toàn bộ hàng hóa do "nhà máy sản xuất" cung cấp, kèm theo bản công bố sản phẩm hợp pháp.

"Giấy tờ này được phía nhà máy gửi thẳng cho mẹ tôi. Sau đó, tôi nhờ mẹ ký rồi gửi lại cho nhà máy", Ngân 98 nói tại công an.

Khi được hỏi vì sao là chủ công ty nhưng lại để mẹ đứng tên, Ngân giải thích: "Tôi hay đi diễn, không có thời gian ký giấy tờ nên nói mẹ ở nhà ký giúp. Mẹ tôi hơn 50 tuổi, không biết gì về kinh doanh, tin tôi nên đứng tên dùm. Bà còn bị mất trí nhớ nữa".

Ngân 98 cho rằng mình chỉ làm hình ảnh đại diện, không liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra bác bỏ lập luận này, cho rằng chính việc cô ta trực tiếp quảng cáo và bán sản phẩm đã khiến người tiêu dùng tin tưởng hơn.

Trong quá trình điều tra, Ngân 98 quanh co, chối tội

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu ( do bà T/T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 thừa nhận là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, giao dịch và tài chính của thương hiệu ZuBu. Mọi quyết định liên quan đến hoạt động mua bán, phân phối sản phẩm đều do cô chỉ đạo.

Các sản phẩm của ZuBu được bán chủ yếu qua mạng xã hội hoặc tại cửa hàng ZuBu Shop. Phần trưng bày và giao hàng do một cá nhân tên M.T.V đảm nhận. Tiền hàng được shipper thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân do Ngân đứng tên, bao gồm cả hai tài khoản sử dụng cho việc giao nhận.

Về mặt pháp lý, hộ kinh doanh ZuBu Shop được đăng ký dưới tên người khác theo đề nghị của nhạc sĩ Lương Bằng Quang, chồng của Ngân. Tuy nhiên, trong bản tường trình, Ngân khẳng định cô mới là người điều hành thực tế: "Tất cả các giao dịch, điều hành và tài chính của công ty đều do tôi phụ trách. Tôi trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ" - Ngân 98 khai nhận.

Hình ảnh Lương Bằng Quang làm việc tại cơ quan điều tra

Trong chiều và tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Đồng thời, công an đã triệu tập, lấy lời khai bà T.T.T (SN 1972, mẹ ruột của Ngân 98) và M.T.V (SN 1989, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1983, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98). Bước đầu xác định, mẹ ruột của Ngân 98 đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TPHCM) từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2024.

Đây là giai đoạn Ngân 98 và công ty này tuồn ra thị trường lượng lớn hàng hóa kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen.

Ngoài ra, công an cũng xác định ông V.N.H là người cũng đứng tên một trong các tài khoản nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng của ZuBu Shop. Ngân cho rằng ông H. là bố ruột mình và ZuBu Shop chủ yếu do Lương Bằng Quang - chồng Ngân phối hợp với V. điều hành, quản lý, chỉ định các số tài khoản chuyển tiền.

Lời khai trước sau bất nhất của Ngân 98 khiến dư luận bức xúc

Trước loạt tình tiết được công bố, dư luận tỏ ra phẫn nộ trước thái độ quanh co, bất nhất của Ngân 98. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì hợp tác để làm rõ sự thật, nữ DJ lại liên tục thay đổi lời khai, chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho người thân, khiến hình ảnh bản thân trở nên tiêu cực hơn trong mắt công chúng.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò cụ thể của từng cá nhân liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của những người có tên trong hệ thống tài chính của ZuBu Shop và Công ty TNHH TM-DV ZuBu.

Trước khi vướng lao lý, Ngân 98 từng là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trên mạng xã hội Việt. Sở hữu ngoại hình gợi cảm và phong cách táo bạo, cô được biết đến như một hot girl thị phi, thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai là nhạc sĩ Lương Bằng Quang trong các hoạt động giải trí lẫn đời thường.

Cô bắt đầu nổi lên từ năm 2015 nhờ những hình ảnh gợi cảm và loạt phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, cô lấn sân làm DJ, người mẫu ảnh và tham gia một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, hình ảnh của Ngân 98 luôn gắn liền với các tranh cãi liên quan đến cách ăn mặc, phát ngôn và hành động phản cảm.

Đời tư của Ngân 98 cũng luôn được chú ý nhờ mối tình ồn ào với nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Cả hai từng nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cùng nhau công khai phẫu thuật thẩm mỹ và xuất hiện trong nhiều video, livestream gây bão mạng. Họ cũng bị chỉ trích vì nhiều hành động bị cho là "lố" và đánh bóng tên tuổi bằng thị phi.

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn