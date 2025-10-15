Israel bàn giao 45 thi thể người Palestine thiệt mạng

Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm Y tế Nasser xác nhận 45 thi thể đã được bàn giao cho một bệnh viện tại Gaza.

Việc trao trả các thi thể được thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ký hôm 13/10 tại Ai Cập, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Israel vẫn đang giữ hàng trăm thi thể người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023, trong đó có các tay súng tham gia vụ đột kích đầu tiên cũng như những người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh sau đó.

Liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, ngày 14/10, quân đội Israel cho biết đã nổ súng vào một số người vượt ranh giới phía Bắc Dải Gaza. Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong 2 vụ việc riêng rẽ diễn ra cùng ngày.

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc (LHQ) và Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Dải Gaza để cho phép đưa hàng viện trợ khẩn cấp tới người dân Palestine. Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn ICRC Christian Cardon nêu rõ: “Điều mà các tổ chức nhân đạo, trong đó có ICRC, kêu gọi trong những giờ qua là phải bảo đảm rằng tất cả các điểm nhập cảnh đều được mở, do nhu cầu quá lớn tại đây”. Đây cũng là quan điểm của người phát ngôn Cơ quan Nhân đạo LHQ Jens Laerke khi ông nói rằng "cần mở tất cả các cửa khẩu”.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn lời Ngoại trưởng nước này Takeshi Iwaya cho rằng thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 13/10 tại Ai Cập thể hiện quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới ngừng bắn lâu dài và cải thiện nhanh chóng tình hình nhân đạo tại Gaza cũng như thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước. Đây là bước tiến hết sức quan trọng nhằm sớm mang lại sự ổn định cho khu vực Trung Đông. Theo Ngoại trưởng Iwaya, Nhật Bản đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những nỗ lực ngoại giao không ngừng của các quốc gia liên quan. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế và cơ quan liên quan để yêu cầu tất cả các bên thực hiện đầy đủ kế hoạch ngừng bắn, đồng thời tích cực đóng góp vào nỗ lực quốc tế nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại Gaza cũng như sớm hỗ trợ tái thiết khu vực này.

Tác giả: Minh Tâm - Phạm Tuân

Nguồn tin: baotintuc.vn