Cánh đồng nuôi tôm ở Nghệ An tan hoang sau bão, người dân lo không kịp vụ Tết

Gắn bó với nghề nuôi tôm hơn 20 năm, từng được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, ông Cường thừa nhận chưa bao giờ thấy thiệt hại lớn đến thế. “Không chỉ An Châu, mà nhiều vùng ven biển Nghệ An và cả Bắc Trung Bộ đều bị ảnh hưởng. Bà con lo không kịp vụ Tết. Tôi đoán giá tôm thương phẩm dịp Tết năm nay có thể tăng mạnh, vì nguồn cung sẽ rất khan hiếm”, ông chia sẻ. Ảnh: ĐB.