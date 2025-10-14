Cánh đồng nuôi tôm ở Nghệ An tan hoang sau bão, người dân lo không kịp vụ Tết

Các hộ dân nuôi tôm xã An Châu (Nghệ An) mất trắng sau đợt mưa lũ vừa qua. Video: ĐB.
Những ngày này, trên cánh đồng nuôi tôm xã An Châu (Nghệ An), người dân đang khẩn trương gia cố lại bờ bao, nạo vét kênh mương, khôi phục hệ thống điện, nước sau thiên tai. Ảnh: ĐB.
Anh Lê Văn Diện (41 tuổi), trú xã An Châu ngậm ngùi kể, chỉ trong một đêm, ba hồ tôm với hàng tấn tôm sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình bị nước cuốn sạch, máy móc, mô tơ và hệ thống quạt nước hư hỏng hoàn toàn. “Nước biển dâng quá nhanh, chỉ kịp chạy người chứ không kịp cứu tôm. Hơn 10 năm nuôi tôm, chưa bao giờ tôi chứng kiến trận bão nào khủng khiếp như vậy”, anh Diện nói. Ảnh: ĐB.
Theo ước tính, thiệt hại của gia đình anh Diện khoảng 500 triệu đồng. Để khôi phục lại ao hồ, anh phải đầu tư số vốn tương đương, song hiện chưa biết xoay xở từ đâu. “Hồ vỡ, hệ thống mương lọc nước hỏng hết. Máy móc phải sắm lại toàn bộ. Giờ chỉ mong được hỗ trợ ít vốn để sửa ao kịp thả tôm vụ Tết”, anh Diện chia sẻ thêm. Ảnh: ĐB.
Cách đó không xa, khu vực nuôi tôm công nghệ cao của ông Nguyễn Cường (55 tuổi), dù nằm ở vị trí cao, nhưng bão mạnh đã khiến toàn bộ khu sản xuất bị phá hủy. Chỉ sau một đêm, ông mất trắng hơn 2 tỷ đồng. Ảnh: ĐB.
Hệ thống nhà ươm tôm giống, máy sục khí, mô tơ, bạt ao đều bị cuốn trôi hoặc biến dạng. Ảnh: ĐB.
“Số tôm còn sót lại cũng nhiễm bệnh, có biểu hiện chân vàng. Thường thời điểm này đã thả giống cho vụ Tết, nhưng giờ phải lùi lại, chưa biết đến bao giờ mới khắc phục xong”, ông Cường nói. Ảnh: ĐB.
Gắn bó với nghề nuôi tôm hơn 20 năm, từng được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024, ông Cường thừa nhận chưa bao giờ thấy thiệt hại lớn đến thế. “Không chỉ An Châu, mà nhiều vùng ven biển Nghệ An và cả Bắc Trung Bộ đều bị ảnh hưởng. Bà con lo không kịp vụ Tết. Tôi đoán giá tôm thương phẩm dịp Tết năm nay có thể tăng mạnh, vì nguồn cung sẽ rất khan hiếm”, ông chia sẻ. Ảnh: ĐB.
Ngoài việc khôi phục cơ sở hạ tầng, các hộ nuôi còn phải xử lý môi trường nước, cải tạo ao hồ trước khi tái thả giống. Quy trình này mất ít nhất 3–4 tuần, trong khi thời gian vụ Tết đang cận kề. Đa số các hộ dân đều “kiệt quệ” sau bão, không còn vốn để đầu tư. Ảnh: ĐB.
Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã An Châu cho biết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, đồng thời thống kê thiệt hại để đề nghị cấp trên hỗ trợ. “Người nuôi tôm ở khu vực ven biển thiệt hại nặng nề nhất. Hội Nông dân xã đang vận động các nguồn lực giúp bà con sớm khôi phục sản xuất”, bà Thanh nói. Ảnh: ĐB.
Theo thống kê của UBND xã An Châu, toàn xã có 65 ha nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm, bị ngập và hư hại nặng. Hệ thống điện, mương dẫn nước, đường nội đồng đều bị tàn phá, khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: ĐB.
Từ vùng nuôi tôm trù phú, những ao hồ giờ chỉ còn là bãi bùn loang lổ. Dẫu vậy, trong ánh mắt người dân An Châu vẫn thấp thoáng niềm hy vọng. Họ hiểu rằng, sau bão tố, chỉ có sự bền bỉ và tình làng nghĩa xóm mới giúp họ dựng lại những vụ tôm mới – dù muộn, nhưng vẫn tràn đầy niềm tin.
Tác giả: Điền Bắc
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết