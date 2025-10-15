Tây Ban Nha tái lập kỷ lục bất bại

Mikel Merino lập cú đúp, Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Bulgaria 4-0 ở vòng loại World Cup.

Tiền vệ của Arsenal, Mikel Merino, tỏa sáng với hai bàn thắng, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Bulgaria, duy trì thành tích toàn thắng tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu và tiến gần hơn đến tấm vé tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Thậm chí, "La Roja" còn chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận, ghi tới 15 bàn. Đây là trận bất bại liên tiếp thứ 29 của họ ở các trận đấu chính thức dưới thời huấn luyện viên hiện tại, Luis de la Fuente. Trong quá khứ, Tây Ban Nha từng lập kỷ lục 29 trận bất bại liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Vicente del Bosque.

Bên cạnh cú đúp của Merino, đội khách Bulgaria phải chịu bàn thua khi hậu vệ Atanas Chernev phản lưới nhà ở phút thứ 79. Đến thời gian bù giờ, Mikel Oyarzabal ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 bằng bàn thắng từ chấm phạt đền, sau khi Merino bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha tiếp tục thống trị bảng E vòng loại World Cup với 12 điểm sau 4 trận. Song, đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente chưa thể giành vé sớm dự World Cup 2026 bởi xếp sau họ là Thổ Nhĩ Kỳ với 9 điểm, trong khi Georgia đứng thứ ba với 3 điểm. Nhiều khả năng, Tây Ban Nha sẽ giành vé dự World Cup 2026 vào loạt trận tháng 11.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn

