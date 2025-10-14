Tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn Nepal

Tuyển Việt Nam thắng vất vả Nepal trên sân Thống Nhất.



Tối 14/10, đội tuyển Việt Nam tái đấu Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup trên sân vận động Thống Nhất TP. HCM (được tính là sân nhà của Nepal).

Ngay phút thứ 3, cơ hội đã tới với đội tuyển Việt Nam. Văn Vĩ bất ngờ thoát xuống rất nhanh bên phía cánh trái và dứt điểm chéo góc, đáng tiếc bóng đi chệch khung thành đối thủ trong gang tấc.

Tới phút thứ 5, tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Nepal sau pha đá phạt góc. Hiểu Minh đánh đầu vào trong, bóng chạm người 1 cầu thủ Nepal bay vào lưới.

Ít phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, tiến Linh có pha xoay người và dứt điểm đẳng cấp nhưng vận may không đến với tuyển Việt Nam, khi bóng chạm xà ngang khung thành Nepal đi ra ngoài.

Tới phút thứ 20, thêm 1 tình huống lộn xộn trong vòng cấm và bóng đến chân của Văn Vĩ. Cú dứt điểm ở cự ly rất gần sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đi lên trời.

Tới phút thứ 38, Nepal mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Thanh Nhàn để bóng chạm tay ngay sát vòng cấm. Rất may cú sút phạt của Nepal không vượt qua được hàng rào.

Những phút đầu hiệp 2, Nepal đang chơi khá tốt và có nhiều pha tạt bóng nguy hiểm. Thủ môn Trung Kiên thi tập trung và liên tiếp hóa giải các pha dứt điểm của đối thủ.

Phút thứ 66, Trương Tiến Anh có đường trả bóng thuận lợi cho Đình Bắc nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Nepal.

Cuối trận, hai đội thi đấu tấn công hấp dẫn với khá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra từ phía các chân sút của hai đội nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, tuyển Việt Nam vượt qua Nepal với tỷ số 1-0.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại