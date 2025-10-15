Hàn Quốc khẩn trương hồi hương công dân khỏi Campuchia vì lo sợ lừa đảo và ngược đãi

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac - Ảnh: NEWS1

Theo Hãng tin Yonhap ngày 14-10, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac hôm 13-10 nhấn mạnh cần nhanh chóng đưa công dân Hàn Quốc hồi hương khỏi Campuchia, trong bối cảnh các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép nhắm vào người Hàn gia tăng, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống.

Ông Wi đưa ra tuyên bố này khi chủ trì cuộc họp đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm liên bộ được thành lập nhằm đề ra biện pháp ứng phó trước làn sóng phẫn nộ và lo ngại về an toàn của công chúng, đặc biệt sau vụ tra tấn và sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia hồi tháng 8.

Ông nhấn mạnh “việc đưa ngay công dân gặp nguy hiểm về nước phải được ưu tiên hàng đầu vì lý do nhân đạo”, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phản ứng nhanh và phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia.

Theo phát ngôn viên tổng thống Kang Yu Jung, chính phủ đang xem xét khả năng hồi hương theo từng giai đoạn và cử nhân viên điều tra sang Campuchia để phối hợp cùng nhà chức trách địa phương trong việc điều tra, đánh giá tình hình cứu hộ.

Cuộc họp có sự tham dự của các quan chức Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Cơ quan Cảnh sát quốc gia.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết tại phiên điều trần Quốc hội rằng chính phủ đang chuẩn bị “các biện pháp đặc biệt” và bàn với phía Campuchia khả năng đưa toàn bộ công dân đang chờ hồi hương về nước bằng máy bay.

Hôm 8-8, thi thể một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện trong chiếc ô tô màu đen gần núi Bokor (tỉnh Kampot, Campuchia), hai nghi phạm người Trung Quốc có mặt trong xe lúc đó đã bị bắt giữ. Sự việc này nhanh chóng gây rúng động dư luận Hàn Quốc.

Theo thống kê, chỉ trong tám tháng đầu năm 2025, các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại Campuchia đã tiếp nhận 330 báo cáo liên quan đến mất tích và giam giữ trái phép công dân Hàn.

Trước tình hình đáng lo ngại, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 11-10 đã ra lệnh thực hiện mọi biện pháp ngoại giao cần thiết để bảo vệ công dân đang sinh sống và làm việc tại Campuchia khỏi các tội phạm tương tự.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn