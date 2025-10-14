UBND tỉnh cho ý kiến vào dự thảo các Quyết định liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc

Dự thảo Quyết định này, đã được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh ngày 17/9/2025 để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Tại dự thảo Quyết định quy định, cơ quan tham mưu – Thanh tra tỉnh đã đề xuất xây dựng tiêu chí tự đánh giá, xếp loại đối với Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp xã áp dụng.

Về cách tính điểm: Thang điểm tối đa cho hệ thống tiêu chí tự chấm là 100 điểm, trong đó có 10 điểm thưởng. Điểm số của mỗi tiêu chí căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ. Điểm tối đa của tiêu chí được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất. Các nhiệm vụ không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc chưa đúng thì không tính điểm cho tiêu chí và trừ số điểm theo quy định trong tổng số điểm.

Cá nhân, tập thể nào không có nhiệm vụ ở mục nào được nhận nguyên điểm nhiệm vụ của mục đó.

Xếp loại hàng năm được chia thành 4 loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cá nhân, tập thể đạt từ 90 điểm trở lên và không tiêu chí nào đạt dưới 85% số điểm tối đa của tiêu chí đó, thì được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng số các cá nhân và tập thể đạt loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% tổng số các cá nhân và tập thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường hợp bỏ phiếu xếp loại lần 1 tại Hội đồng Thi đua khen thưởng Thanh tra tỉnh (Hội đồng thi đua khen thưởng) có nhiều hơn 20% cá nhân, tập thể xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì Hội đồng thi đua, khen thưởng sẽ tiến hành bỏ phiếu các lần tiếp theo để lựa chọn đúng tỷ lệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã quy định.

Các cá nhân, tập thể đạt từ 80 đến dưới 90 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 80% số điểm tối đa của tiêu chí đó, thì được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các cá nhân, tập thể đạt từ 70 đến dưới 80 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 70% số điểm tối đa của tiêu chí đó, thì được đưa vào diện xem xét, bỏ phiếu xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Các cá nhân, tập thể đạt dưới 70 điểm được xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, việc thay thế Quyết định Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Cùng với đó, nâng cao sự phối hợp giữa ngành Thanh tra, các Sở, ngành và địa phương cấp xã trong thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và tổ chức lại bộ máy Thanh tra. Đồng thời đánh giá được tập thể và cá nhân người đứng đầu của các Sở, ngành và địa phương trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng,...

Thống nhất về cơ sở pháp lý, mục đích, quan điểm, quy trình dự thảo, bố cục, nội dung chính của dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh nghiên cứu xem xét nội dung liên quan đến việc chấm điểm đánh giá Thủ trưởng đơn vị và tập thể đơn vị; bổ sung điểm trừ tối đa như điểm thưởng và phải nghiên cứu để thực hiện điểm trừ mấu chốt, không phải nội dung nào cũng trừ điểm; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện xác định rõ nội dung thuộc về Hội đồng khen thưởng tỉnh, nội dung nào thuộc về Hội đồng khen thưởng của Thanh tra tỉnh...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc bãi bỏ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND sau sắp xếp địa phương 2 cấp là do các quy định mới về tiêu chuẩn chức danh đã thay thế các quy định cũ. Các quy định này bao gồm các tiêu chuẩn chung như lý lịch tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực và uy tín, cùng với các tiêu chuẩn cụ thể về thời gian công tác và kinh nghiệm làm việc.

