Chuỗi vi phạm kéo dài của thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nơi xảy ra vụ thầy giáo bóp cổ nam đồng nghiệp - Ảnh: HOÀNG MINH

Sáng 14-10, bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết sở đang xử lý theo quy trình vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp trước mặt học sinh tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk).

Đồng thời, sở cũng đang làm báo cáo vụ hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên chưa được thanh toán theo yêu cầu của UBND tỉnh.

3 lần bị kỷ luật vẫn làm thầy giáo, nay bóp cổ đồng nghiệp

"Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh quy tắc ứng xử, nề nếp trong trường học. Mọi việc phải thực hiện đúng quy định pháp luật", bà Xuân nói.

Như đã phản ánh, sáng 3-10, tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, thầy Đàng Tảng (46 tuổi, giáo viên toán) bóp cổ đồng nghiệp N.T.S. sau khi bị nhắc đỗ xe sai vị trí trong sân trường.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh quy tắc ứng xử trong trường học, hoàn thành trước ngày 18-10.

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp Nguyễn Văn Dũng cho biết ông Đàng Tảng không phải lần đầu vi phạm mà đã nhiều lần bị kỷ luật vì các hành vi liên quan đến đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và xúc phạm danh dự học sinh.

Ông Tảng vào ngành giáo dục năm 2005. Năm 2013, khi công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông, ông bị khiển trách vì xúc phạm, tát học sinh, lăng mạ đồng nghiệp, vu khống lãnh đạo và tự ý thu giữ điện thoại học sinh.

Năm 2016, ông tiếp tục bị cảnh cáo, kéo dài thời gian nâng lương do không soạn giáo án, giảng sai kiến thức, đập điện thoại học sinh, xúc phạm người dân tộc thiểu số và chống đối lãnh đạo.

Năm 2019, dù 50% thành viên hội đồng kỷ luật đề nghị buộc thôi việc, nhà trường chỉ cảnh cáo. Trước đó, ông nhiều lần bị phụ huynh và học sinh phản ánh đã có những hành động như đánh, phạt, la hét, xúc phạm học sinh.

Sau khi được điều chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông vẫn tái phạm. Năm 2024 bị khiển trách vì xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự học sinh; đầu năm 2025 tiếp tục bị cảnh cáo với lỗi tương tự.

Dù nhiều lần bị kỷ luật, ông Đàng Tảng vẫn không khắc phục, dẫn đến vụ hành hung đồng nghiệp giữa sân trường ngày 3-10, gây bức xúc trong dư luận và đội ngũ giáo viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết đã có văn bản yêu cầu Trường THPT Võ Nguyên Giáp xử lý giáo viên vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả để theo dõi, chỉ đạo.

Về "chuỗi vi phạm kéo dài" hơn 10 năm của giáo viên này tại hai trường chưa được xử lý dứt điểm, bà nói đang yêu cầu cơ quan chuyên môn báo cáo hướng xử lý.

Nợ hàng ngàn tiết dạy thêm giờ là vấn đề lớn

Tình trạng nợ tiền dạy thêm giờ cũng xảy ra tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - Ảnh: TÂM AN

Đối với việc nợ hàng ngàn giờ dạy tăng thêm của giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nói rằng việc thanh toán dạy thêm giờ là nội dung lớn, liên quan nhiều đơn vị và có sự phân cấp quản lý.

"Báo chí nêu vấn đề rất xác đáng, nhưng để có thông tin chính thức thì sở phải có thời gian triển khai, rà soát, tổng hợp từ các phòng, các trường, không thể một, hai ngày là có kết quả được. Chúng tôi đang thực hiện đúng quy trình, đúng quy định. Đây là nội dung liên quan đến chế độ, chính sách nên phải làm cẩn trọng, bảo đảm chính xác và khách quan", bà Xuân giãi bày.

Bà cho biết sau khi UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao bộ phận chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp số liệu về tiết dạy thêm giờ và tình hình chi trả tại từng đơn vị. Khi có kết quả chính thức, sở sẽ thông tin cho báo chí.

Trước đó ngày 9-10, Tuổi Trẻ Online có bài viết phản ánh hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường tại Đắk Lắk chưa được thanh toán suốt ba năm qua. Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh, báo cáo trước ngày 25-10.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tháo gỡ khó khăn trong việc hướng dẫn triển khai văn bản chuyên môn, giúp các cơ sở giáo dục sớm ổn định tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Tác giả: TÂM AN - MINH PHƯƠNG

Nguồn tin: tuoitre.vn