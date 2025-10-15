Nghệ An điều động giáo viên tiếng Anh hỗ trợ dạy trực tuyến liên trường

Nhiều trường học ở miền núi Nghệ An đang thiếu giáo viên bộ môn tiếng Anh và Tin học.

Các giáo viên này chủ yếu đến từ các trường thuộc khu vực thuận lợi như thành thị, các xã trung tâm, đồng bằng gồm: Minh Hợp, Thành Bình Thọ, xã Yên Thành, Đông Thành, Yên Xuân, các phường Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Thành Vinh.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau khi được phân công, mỗi giáo viên sẽ dạy phụ trách một lớp với thời lượng 4 tiết/tuần. Quá trình triển khai, hiệu trưởng 2 trường sẽ thống nhất thời gian học để phù hợp lịch dạy học của các trường và của giáo viên.

Chế độ của giáo viên thực hiện dạy liên trường được thực hiện theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đây là giải pháp được ngành giáo dục đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh trên toàn tỉnh, đặc biệt là ở bậc tiểu học.

Từ năm học trước, một số địa phương như huyện Đô Lương, Diễn Châu và thành phố Vinh (cũ) cũng đã cử giáo viên tiếng Anh để hỗ trợ các trường tiểu học trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong (cũ). Tuy nhiên, việc thực hiện theo hình thức “phòng giúp phòng, trường giúp trường”, chưa có sự thống nhất chung trong cách triển khai.

Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, dù đã luân chuyển giáo viên đầu năm học, nhưng tính đến ngày 30/9, cấp tiểu học còn 23 trường chưa có giáo viên dạy tiếng Anh, chủ yếu là các trường ở miền núi.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn