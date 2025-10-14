Nghệ An giải thể các Trạm dịch vụ nông nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngày 13/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có Văn bản số 9113/SNNMT-TCCB gửi Sở Nội vụ bàn đến nội dung này.

Nghệ An sẽ giải thể các Trạm dịch vụ nông nghiệp đóng trên địa bàn. Ảnh: Việt Khánh.

Trong phạm vi đơn vị sự nghiệp công lập (phục vụ quản lý nhà nước), Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giữ nguyên Trung tâm Khuyến nông, đồng thời giải thể các Trạm dịch vụ nông nghiệp, qua đó chuyển viên chức về tại các đơn vị cấp xã theo Công văn số 145/CV-BCĐ ngày 08/10/2025 của Ban Chỉ đạo Sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Trước đó, sau khi tiến hành bỏ cấp huyện và chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc cấp huyện chuyển đổi thành các Trạm dịch vụ nông nghiệp, tạm thời giao cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An quản lý, điều hành. Đây thực chất là phương án mang tính chữa cháy trước mắt, cơ bản không đảm bảo cho kế hoạch phát triển dài lâu.

Bộ phận viên chức của các trạm sẽ được bố trí về các xã làm việc. Ảnh: Việt Khánh.

Trong thời gian trên, các Trạm dịch vụ nông nghiệp như thể bị “trói chân” khi không có con dấu độc lập, thành thử chỉ duy trì hoạt động cho có lệ. Việc này không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi của các đơn vị mà còn xáo trộn nghiêm trọng đến các hoạt động chuyên môn của toàn ngành, bao gồm công tác dự tính, dự báo và ứng phó dịch bệnh thú y.

Làm một phép tính đơn thuần, vận hành theo mô hình mới đồng nghĩa diện tích thực tế của các xã sau sáp nhập tăng gấp 3, 4 lần trước đây, công việc dồn như núi nhưng lực lượng chuyên môn lại thiếu hụt trầm trọng.

Để vá víu đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực 200 - 300% khối lượng (cùng lúc đảm đương công tác ứng phó, thống kê thiệt hại do mưa bão, thiên tai, dịch bệnh đến tiêu hủy vật nuôi, khắc phục hậu quả, vận động tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm…), dù vậy mới chỉ khỏa lấp được phần nào yêu cầu đặt ra.

Với việc tiếp nhận đội ngũ viên chức tay nghề cao từ các Trạm dịch vụ nông nghiệp, chắc chắn công tác giám sát, quản lý dịch bệnh tại cơ sở sẽ hiệu quả hơn nhiều. Ảnh: Việt Khánh.

Nhìn vào diễn biến của dịch tả lợn Châu Phi trong năm 2025 sẽ rõ, lúc cao điểm (từ tháng 6 đến tháng 8) dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng khiến người chăn nuôi điêu đứng thực sự, tình hình nghiêm trọng đến mức UBND tỉnh Nghệ An phải ban hành Công văn “Hỏa tốc” yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan phải nêu cao ý thức phòng dịch nhằm tránh vỡ trận.

Dưới cơ sở, có những thời điểm bộ phận chuyên ngành tại Phòng Kinh tế của các xã Đại Đồng, Hoa Quân, Anh Sơn, Thành Bình Thọ, Yên Xuân…, nơi có số lượng lợn nhiễm bệnh tăng đột biến phải căng mình chống dịch 24/24h, với đội ngũ này cơ bản không có ngày nghỉ, lễ, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng tác chiến.

Khó khăn chất chồng là có nguyên do, một phần đến từ việc bộ phận thú y bán chuyên trách, vốn sát cánh đồng vai trước đây đều đồng loạt nghỉ việc do cơ chế không đảm bảo. Sâu xa hơn cả là không thể cậy nhờ các Trạm dịch vụ nông nghiệp cùng “chia lửa” như trước kia.

Nghệ An có tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc tốp đầu cả nước, có điều chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn với khoảng 65%, cách này không đảo bảo quy định về môi trường, đồng nghĩa dịch bệnh thú y có thể lây lan, bùng phát bất kỳ lúc nào. Đặt trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng lực lượng quán xuyến, việc được tiếp nhận đội ngũ viên chức “cứng nghề” từ các Trạm dịch vụ nông nghiệp trong thời gian tới kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt dai dẳng.

