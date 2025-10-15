Tỉnh Nghệ An lên kế hoạch chọn nhà đầu tư cho dự án LNG hơn 2 tỷ USD

Theo báo cáo mới nhất gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An cho biết dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024. Dự án được bố trí tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (cũ), trên diện tích khoảng 210–360ha, với công suất 1.500MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp hiện đại, tiêu thụ khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm.

Với quy mô hơn 2 tỷ USD và công nghệ hiện đại, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển điện khí LNG của Việt Nam.

Thời gian qua, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn tất quy trình pháp lý, trong đó có việc lấy ý kiến Bộ Quốc phòng do ranh giới dự án có phần diện tích chồng lấn quy hoạch đất quốc phòng. Sau khi Quốc hội thông qua Luật số 90/2025/QH15 và Chính phủ ban hành Nghị định 239/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về đầu tư, Nghệ An đã tiến hành rà soát, cập nhật hồ sơ theo quy định mới. Mục tiêu của địa phương là hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2025, tạo cơ sở triển khai dự án trong giai đoạn 2026–2030.

Hiện đã có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất, trong đó Tập đoàn SK Innovation (Hàn Quốc) được xem là một trong những đối tác tiềm năng. Tập đoàn này đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời gửi dự thảo Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) với định hướng xây dựng Cụm công nghiệp – năng lượng chuyên biệt Quỳnh Lập – Nghi Sơn.

Theo đề xuất của SK, dự án sẽ gồm một nhà máy điện khí LNG công suất 1,5GW cùng một kho cảng LNG đặt tại Quỳnh Lập. Kho LNG này không chỉ cung cấp nhiên liệu cho Nhà máy Quỳnh Lập mà còn cho một nhà máy điện khác dự kiến xây dựng tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), hình thành chuỗi liên kết năng lượng vùng Bắc Trung Bộ. Phía Nghệ An nhận định, phương án dùng chung hạ tầng kho cảng LNG mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí đầu tư và tăng tính kết nối vùng, song cũng cần điều chỉnh một số quy hoạch có liên quan để triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, Tập đoàn SK cũng kiến nghị được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 225/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu. Quy định này cho phép những dự án có yêu cầu đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt có thể được xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn đặc biệt thay vì đấu thầu thông thường. UBND tỉnh Nghệ An cho biết, nếu dự án được chấp thuận theo hướng này, địa phương sẽ phối hợp với các bộ, ngành thực hiện chặt chẽ thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ và tính minh bạch.

Bên cạnh việc phát triển nhà máy điện khí, Tập đoàn SK và tỉnh Nghệ An cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái năng lượng hiện đại, bao gồm các nguồn năng lượng phân tán, phục vụ cho các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các ngành mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, logistics. Dự án được kỳ vọng không chỉ góp phần tăng công suất nguồn điện mà còn mở ra hướng phát triển năng lượng sạch, bền vững và hiệu quả hơn cho khu vực.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Công Thương ngày 8/10 vừa qua, đại diện Bộ cho biết dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia – Tổng sơ đồ VIII. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn trong giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư nên chưa có đơn vị chính thức đảm nhận. Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đảm bảo tính khả thi và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Với quy mô hơn 2 tỷ USD và công nghệ hiện đại, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển điện khí LNG của Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ không chỉ góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho khu vực miền Trung mà còn tạo đòn bẩy phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

Tác giả: Đình Khương

Nguồn tin: kinhtexaydung.petrotimes.vn