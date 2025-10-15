Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi đuối nước thương tâm

Chiều 14/10, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã tiếp nhận 2 trường hợp đuối nước là hai anh em sinh đôi (19 tháng tuổi, ở Hà Nội). Theo thông tin từ gia đình, hai trẻ được phát hiện rơi xuống ao và không rõ thời gian bị chìm dưới nước.

Bé M.Đ được vớt lên trước, trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Ngay tại hiện trường, gia đình đã tiến hành ép tim – thổi ngạt trong khoảng 10 phút theo các thông tin được giáo dục tuyên truyền. Tuy nhiên, do gia đình chưa thực hiện thành thạo các hướng dẫn, nên trẻ chưa có nhịp tim trở lại tại thời điểm đó. Trên đường di chuyển đến trạm y tế xã và bệnh viện địa phương, việc ép tim – thổi ngạt được duy trì liên tục trong khoảng 10 phút.

BS Trần Bá Dũng đã trực tiếp điều trị nhiều ca bệnh đuối nước nhập viện trong tình trạng rất nặng.

Tại cơ sở y tế ban đầu, cháu bé tiếp tục được các bác sĩ cấp cứu khoảng 20 phút, trẻ có nhịp tim trở lại, được đặt nội khí quản, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực, tuy nhiên rất đáng tiếc, sau 4 ngày điều trị, cháu bé đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê sâu và không qua khỏi.

Người anh song sinh đuối nước cùng thời điểm được vớt lên sau bé M.Đ và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong thời gian lâu hơn (ước tính khoảng 45 phút). Mặc dù cháu có nhịp tim trở lại, tuy nhiên khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, xác định tình trạng mất não, vì vậy, gia đình xin về trong đêm.

Từ sự việc đáng tiếc này, ThS.BS Trần Bá Dũng, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, cha mẹ cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ, nhất là trong mùa mưa lũ.

Người chăm sóc trẻ cần phải luôn để ý, giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Trong mùa mưa lũ, di chuyển nơi vui chơi, sinh hoạt của trẻ nhỏ lên cao, cách xa khu vực ngập nước, đồng thời giáo dục các cháu không đến gần ao hồ, cống rãnh và những vùng đang bị ngập.

Các xô, chậu, chum, bể chứa nước phải được đậy nắp, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ vì nhiều em bé có thể bị đuối nước do ngã vào xô chứa nước.

Ao, hồ, giếng khơi cần có rào chắn, đảm bảo trẻ nhỏ không thể tự ý đi vào. Giáo dục kiến thức, kỹ năng (cho trẻ từ lớp 1) phòng chống đuối nước và dạy trẻ bơi an toàn.

Giáo dục, hướng dẫn cho trẻ lớn nhận biết các nơi nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, không tự ý tắm, chơi đùa ở những nơi có vùng nước nguy hiểm, không trêu đùa, xô đẩy khi bơi.

Tác giả: Tr.Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn