Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp công dân Thái Quang Nhật ở thôn Bến Hiến, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ cũ nay là xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nhật kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi cho gia đình ông đối với thửa đất số 419, tờ bản đồ số 10 - Khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Xá, Yên Khang, xã Hưng Đông, thành phố Vinh cũ, nay là phường Vinh Hưng. Thửa đất này đã được UBND thành phố Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất và có nguồn gốc gia đình ông chuyển nhượng từ người trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2012. Tuy nhiên, thửa đất này lại trùng với thửa đất trước đó UBND thành phố Vinh đã cấp GCNQSD đất cho bà Hoàng Thị Hằng theo hình thức trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2011.

Báo cáo về quá trình giải quyết đơn thư của công dân, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng cho biết: Lô đất số 429, tờ bản đồ số 10, diện tích 156,7m² thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Khang, Yên Xá (xã Hưng Đông) do Hội đồng đấu giá thành phố Vinh tổ chức đấu giá vào ngày 21/6/2011. Bà Hoàng Thị Thu Hằng trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất số 33 theo Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 05/7/2011 của UBND thành phố Vinh với số tiền trúng đấu giá là 1.200.050.000 đồng. Sau khi bà Hoàng Thị Thu Hằng hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì đã được UBND thành phố Vinh giao đất, cấp GCNQSD đất Mã số BE 590361 ngày 04/10/2011. Từ khi được giao đất, cấp GCNQSD đất, gia đình bà Hoàng Thị Thu Hằng chưa xây dựng nhà ở và chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nào.

Ngày 27/4/2012, UBND thành phố Vinh tổ chức đấu giá 05 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Yên Khang, xóm Yên Xá, xã Hưng Đông và ông Nguyễn Chí Thông đấu giá thành công lô đất số 429, tờ bản đồ số 10 với số tiền là 722.470.000 đồng, được UBND thành phố Vinh phê duyệt kết quả trúng đấu giá và giao đất, cấp GCNQSD đất đối với thửa đất này.

Ngày 22/6/2012, ông Nguyễn Chí Thông chuyển nhượng thửa đất số 429 cho ông Nguyễn Xuân Lý; ngày 25/4/2017, ông Nguyễn Xuân Lý tiếp tục chuyển nhượng lại cho ông Thái Quang Nhật và được UBND thành phố Vinh cấp GCNQSD đất. Đến năm 2022, vợ chồng ông Thái Quang Nhật tặng cho con gái là bà Thái Thị Hải Yến và được cấp GCNQSD đất vào ngày 26/7/2022.

Như vậy, đến thời điểm năm 2012, thửa đất số 429 thuộc quyền sử dụng, quản lý của bà Hoàng Thị Thu Hằng (người trúng đấu giá quyền sử dụng đất lần 1 vào năm 2011) nên việc đưa lô đất này vào quỹ đất đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá cũng như giao đất, cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Chí Thông và sau này chuyển nhượng, tặng cho qua 3 lần cho các hộ ông Nguyễn Xuân Lý, hộ ông Thái Quang Nhật và chủ sử dụng đất hiện nay là bà Thái Thị Hải Yến là không đúng quy định của pháp luật.

Trên quan điểm bảo vệ quyền lợi của công dân do sai sót của cơ quan nhà nước, các đại biểu đồng tình với phương án đề xuất của UBND phường Vinh Hưng đó là cho phép giao 01 lô đất thuộc khu quy hoạch trên địa bàn phường Vinh Hưng để cấp đổi đất cho bà Thái Thị Hải Yến. Tuy nhiên, cần phải tổ chức họp kiểm điểm để xác định trách nhiệm thực thi công vụ của tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức; phường Vinh Hưng nghiên cứu để đảm bảo quyền lợi cho công dân, đồng thời không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Qua nghe ý kiến của công dân và các ngành, Chủ tịch tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận: Vụ việc xảy ra là do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước. Theo Chủ tịch UBND tỉnh có 02 cách thức để giải quyết vụ việc này. Thứ nhất, công dân có thể khởi kiện ra Tòa án. Cơ quan nhà nước dựa vào phán quyết của Tòa án để làm cơ sở để giải quyết. Nếu đi theo cách thức này thì vụ việc sẽ được giải quyết chặt chẽ, tuy vậy, thời gian giải quyết sẽ kéo dài hơn.

Với quan điểm đảm bảo quyền lợi chính đáng của công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc xử lý kiến nghị nên đi theo hướng đơn giản thủ tục để người dân sớm thụ hưởng được quyền lợi chính đáng của mình. Nếu cơ quan quản lý nhà nước ban hành quyết định sai thì nhận lỗi và phải sửa, bởi liên quan đến tài sản của công dân và tài chính ngân sách nhà nước.

Thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, khi tiếp nhận, phường Vinh Hưng phải giải quyết vụ việc này. Do đó UBND phường cần phải có văn bản kết luận về việc này. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục để thực hiện đúng theo quy định pháp luật trên quan điểm thỏa thuận giữa người dân và chính quyền trong khuôn khổ pháp luật. Các Sở, ngành liên quan tham mưu ban hành phương án để xem xét trách nhiệm thực thi công vụ của cá nhân, tập thể có liên quan khi để xảy ra sai sót gây hệ lụy.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý phường Vinh Hưng và các Sở, ngành liên quan phải ưu tiên để giải quyết vụ việc này cho công dân; đến 30/11/2025 phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân.

