Ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025 thuộc khối kinh tế sinh năm 1986

Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 10/10 công bố danh sách 836 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2025. So với danh sách 933 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư cơ sở đề xuất trước đó, đã có 97 ứng viên không được thông qua, tương đương 89,6% ứng viên vượt qua vòng xét của các Hội đồng ngành, liên ngành.

Sau vòng xét chọn của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, ứng viên giáo sư trẻ nhất là PGS.TS Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Trần Quốc Trung sinh năm 1986, quê tại Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP. Đà Nẵng.

PGS.TS Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh

Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại Thương năm 2008. Năm 2011, ông nhận bằng Thạc sĩ thứ nhất ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương; đến năm 2012 nhận bằng Thạc sĩ thứ hai ngành Luật, Kinh tế và Quản lý, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Lille 2, thuộc Đại học Lille, Cộng hòa Pháp.

Năm 2017, ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Khoa học quản lý tại Trường Đại học Lille 2. Năm 2020, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Kinh tế.

Ông Trần Quốc Trung bắt đầu công tác tại cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh từ tháng 8/2008 với vị trí giảng viên. Sau đó, ông lần lượt trải qua các chức vụ như Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, Phó Trưởng Bộ môn Phụ trách Bộ môn Nghiệp vụ, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ; trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại ТP. Hồ Chí Minh từ tháng 4/2020 đến nay.

2 hướng nghiên cứu chủ yếu của PGS.TS Trần Quốc Trung gồm: Quản trị tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số.

Đến nay, ông đã công bố 76 bài báo khoa học, với 35 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Trong đó: 27 bài báo là tác giả duy nhất/tác giả chính, 8 bài báo là đồng tác giả. 24 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục SSCI, 11 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus/ESCI. 14 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín là tác giả duy nhất/tác giả chính sau khi được công nhận PGS.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Quốc Trung cũng có 40 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và 1 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế xuất bản trực tuyến.

Ông đã hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, trong đó làm chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, chủ nhiệm 1 đề tài Quỹ Nafosted, thành viên chính 2 đề tài cấp tỉnh, chủ nhiệm 4 đề tài cấp cơ sở.

Ứng viên đã xuất bản 8 sách, gồm 2 sách chuyên khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới (1 sách viết 4 chương và 1 sách viết một mình toàn bộ 8 chương), 1 giáo trình và 5 sách chuyên khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín. Ngoài ra, ông đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Ông được khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ của Bộ GD-ĐT năm 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2021.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, PGS.TS Trần Quốc Trung chia sẻ, ông đã được Trường Đại học Ngoại thương tuyển dụng làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân vào năm 2008. Trong hơn 16 năm qua, ông dành toàn bộ thời gian và nỗ lực cho công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia công tác quản lý tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2020, ông tiếp tục đầu tư thời gian đào sâu kiến thức chuyên môn, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, người học trong nghiên cứu khoa học và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Ở vai trò Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương, các lĩnh vực PGS.TS Trần Quốc Trung được phân công phụ trách là quản lý đào tạo và quản lý khoa học, cũng là cơ hội để ông tiếp cận đầy đủ hơn về thực trạng đào tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường. Từ đó, ông có những góp ý, tham gia vào quá trình xây dựng và điều chỉnh các chính sách của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ.

