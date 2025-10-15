Chủ tịch Quốc hội: 'Kỳ họp lịch sử' sẽ xem xét 66 nội dung, trong đó có 50 luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chi tiết dự kiến chương trình kỳ họp

Trình bày báo cáo về nội dung dự kiến kỳ họp thứ 10, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ việc đề nghị bổ sung 8 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bao gồm Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Như vậy, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước).

Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo đại biểu Quốc hội.

Ông Mạnh cho biết kỳ họp sẽ không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thay vào đó Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trong dự kiến chương trình kỳ họp không có nội dung "biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn".

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chưa đề xuất cụ thể đối với việc xây dựng nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn. Do vậy, trước mắt Văn phòng Quốc hội dự kiến đưa nội dung này vào nghị quyết chung kỳ họp.

Ông Mạnh thông tin thêm, mặc dù số lượng nội dung trình tại kỳ họp tăng so với dự kiến khi triệu tập kỳ họp, nhưng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bố trí thảo luận chung các dự án, nội dung cùng lĩnh vực; giảm tối đa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo, đồng thời dự kiến chương trình kỳ họp khi triệu tập đã được bố trí theo hướng có dư địa để có thể bổ sung thêm một số nội dung.

Vì vậy, đến nay dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 41 ngày, trong đó chỉ bố trí làm việc một ngày thứ Bảy tuần đầu tiên (25-10). Các ngày thứ Bảy, Chủ nhật còn lại dành thời gian để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự luật, nghị quyết.

Bên cạnh đó, dự kiến bố trí Quốc hội thảo luận tổ trong các ngày diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Kỳ họp khai mạc vào sáng ngày 20-10, dự kiến bế mạc ngày 12-12. Quốc hội họp liên tục để tập trung hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Chất lượng đặt ra hàng đầu với các dự luật, nghị quyết

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội cũng điểm lại các nội dung sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

"Có thể nói nếu kỳ họp thứ 9 vừa qua là kỳ họp lịch sử, sửa đổi Hiến pháp, thông qua 34 luật thì kỳ họp lịch sử này khi xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 luật. Đây là kỳ họp rất quan trọng.

Chúng ta tiến hành kỳ họp với tinh thần tích cực, khẩn trương, đảm bảo quy trình thủ tục nhưng chất lượng đặt ra hàng đầu với các luật, nghị quyết để phục vụ sắp xếp bộ máy hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", ông Trần Thanh Mẫn nói.

Ông cho hay qua hơn 3 tháng hoạt động có nhiều vấn đề bất cập từ sắp xếp đơn vị ở cấp trung ương, tỉnh, xã nên phải sửa các luật, ban hành các luật mới để đáp ứng yêu cầu.

Ông đề nghị Chính phủ nhắc các bộ, ngành thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan soạn thảo phải giải trình, tiếp thu đến cùng, đến khi thông qua với các dự thảo.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu chương trình kỳ họp dự kiến diễn ra trong khoảng 40 ngày và rút kinh nghiệm từ kỳ họp thứ 9 để bình tĩnh, chuẩn bị kỳ họp.

Ông cho rằng cần học tập theo cách làm tại các Hội nghị Trung ương của Đảng và làm gọn nội dung tờ trình, thẩm tra...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ