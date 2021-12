Hình ảnh nhạy cảm của hàng trăm gia đình Hàn Quốc bị rao bán trên web đen

Tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống mạng, tác động đến hệ thống điều khiển của căn hộ thông minh (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Theo báo South China Morning Post (SCMP), sau khi nhận được cảnh báo từ Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và xác nhận có hàng trăm đoạn video lấy cắp từ hệ thống camera thông minh tại các căn hộ trên khắp đất nước đã bị rò rỉ.

Trang web tin tức công nghệ IT Chosun cho biết, hình ảnh từ các video trên web đen cho thấy cảnh sinh hoạt đời tư tại nhà riêng, các hình ảnh khỏa thân và thậm chí là cảnh giường chiếu.

Một phóng viên đóng giả người mua đã liên hệ với tin tặc để mua đoạn video và được rao bán với giá 0,1 bitcoin (khoảng 5.736 USD). Người mua sau đó có quyền truy cập video của một căn hộ đã lựa chọn trong 24 giờ. Tin tặc cũng cung cấp cho phóng viên một danh sách dài các căn hộ để lựa chọn.

Tại các căn hộ thông minh, camera giám sát là nơi rất dễ bị tin tặc tấn công và xâm phạm quyền riêng tư. Nếu một tin tặc có thể xâm nhập hệ thống an ninh của căn hộ thì cũng có thể truy cập hình ảnh từ camera an ninh của các căn hộ trong cùng hệ thống tòa nhà, theo IT Chosun.

Tại Hàn Quốc, khoảng 63% hộ gia đình sống trong các căn hộ chung cư. Vụ việc đã khiến giới chức Hàn Quốc, nơi có hệ thống mạng internet thuộc hạng nhanh nhất thế giới, phải tăng cường hướng dẫn về hệ thống tường lửa.

Trong một tuyên bố, Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cho biết, người dân phải đối mặt với nguy cơ thực sự về các mối đe dọa trên mạng bao gồm lộ hình ảnh nhạy cảm riêng tư, các cuộc tấn công mã độc để tống tiền và vô hiệu hóa các thiết bị gia đình.

Kim Nam-seung, Phó giám đốc phụ trách an ninh mạng của Bộ này, cho biết vụ việc cho thấy những người sống trong các căn hộ cần phải cảnh giác về an ninh mạng. "Vụ việc cũng cho thấy người dùng cần tránh các mật khẩu dễ đoán, thường xuyên tải xuống các bản cập nhật và bảo mật và sử dụng các sản phẩm được chính phủ chứng nhận với tường lửa bảo mật vững chắc", ông nói.

Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các công ty xây dựng hủy liên kết các hệ thống nhà thông minh cho từng căn hộ để ngăn chặn tin tặc truy cập vào các thiết bị thông minh của toàn bộ khu dân cư khi tin tặc đột nhập được camera an ninh của một căn hộ trong tòa nhà. "Cách tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh", ông Kim nhấn mạnh thêm.

Mối lo ngại về hệ thống bảo mật an ninh mạng gia đình không phải là mới ở Hàn Quốc.

Vào năm 2018, tờ báo địa phương Busan Ilbo có trụ sở tại Busan và tỉnh Nam Gyeongsang cho biết đã thuê hai sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính xâm nhập vào hệ thống mạng thông minh của một tòa nhà mới xây để kiểm tra mức độ bảo mật.

Chỉ trong một ngày, các sinh viên đã xâm nhập được hệ thống mạng của một căn hộ và có thể xem trộm một căn hộ khác thông qua camera để gọi video giữa các cư dân. Tờ báo đưa tin, các sinh viên thậm chí có thể bật và tắt van bếp và đèn, cũng như thay đổi nhiệt độ lò sưởi.

Sau báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc khuyến cáo người dân đặt mật khẩu đặc biệt và thường xuyên cập nhật hệ thống an ninh mạng của gia đình. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên che camera khi không sử dụng.

Tác giả: Thanh Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí