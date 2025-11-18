Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chốt chặn, đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không qua lại khu vực nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi thông báo về tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 623, đoạn qua khu vực dốc Đăk Liên (km 09+450), tuyến đường nối từ xã Sơn Hà đến xã Sơn Tây. Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, tại vị trí này đã xảy ra sạt lở đất với mức độ lớn, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới.

Sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 623, Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Khu vực 2 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực sạt lở, đồng thời hướng dẫn người và phương tiện không đi vào vùng nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân và người tham gia giao thông không lưu thông qua đoạn dốc Đăk Liên trên Tỉnh lộ 623, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, phòng tránh các sự cố đáng tiếc.

Một tuyến đường ở miền núi Quảng Ngãi bị đất đá tràn ra đường.

Sáng 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo tài xế tạm thời không lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng, do đoạn tuyến qua thành phố Đà Nẵng đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Ngãi lưu thông bình thường nhưng phương tiện di chuyển về Đà Nẵng vẫn sẽ bị ùn tắc. Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế tạm thời không đi theo tuyến này, có thể lựa chọn Quốc lộ 24 để thay thế. Khi đoạn sạt lở được khơi thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thông báo để người dân biết.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV