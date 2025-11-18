Ông Phạm Thành Ngại được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, trao hoa chúc mừng ông Phạm Thành Ngại, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chiều 17-11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

HĐND tỉnh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Trí Quang để nhận nhiệm vụ công tác mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

HĐND tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu và bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100% số đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Thành Ngại cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng với tập thể tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm: Toàn diện - Trọng tâm - Kết nối - Bứt phá phát triển bền vững.

"Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu hết đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đồng Tháp có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền công nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh.

Đưa Đồng Tháp trở thành thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xứng đáng với truyền thống anh hùng, thành tựu bao thế hệ người con Tiền Giang, Đồng Tháp đã xây dựng", ông Ngại nói.

Ông Phạm Thành Ngại, 54 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, trình độ thạc sĩ luật kinh tế, từng kinh qua chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ngày 17-11, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Tác giả: ĐẶNG TUYẾT - MẬU TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ