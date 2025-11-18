Vĩnh Long có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 18/11, Ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với hơn 99% số phiếu tán thành.

Trước đó, Ban Bí thư đã điều động ông Trần Trí Quang giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch.

Ông Quang đảm nhiệm cương vị đứng đầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long thay ông Lữ Quang Ngời đã được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và đắc cử chức Chủ tịch UNBD tỉnh này, hôm 17/11.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND Trần Trí Quang. Ảnh: An Bình

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Quang cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân; chú trọng tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo động lực bứt phá; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nhân lực và bảo đảm an sinh

Ông Quang quê ở tỉnh Đồng Tháp (cũ) là thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông. Ông từng giữ các chức vụ: cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp.

Hồi tháng 7, khi tỉnh Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang, ông Quang được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới rộng 6.263 km2 dân số hơn 3,3 triệu (lần lượt xếp thứ năm và ba ở miền Tây); 124 xã, phường.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân 5,58%; quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt hơn 288.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 85 triệu đồng. Địa phương đặt mục tiêu nhiệm kỳ tới trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc điều động ông Quang nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, tất cả chủ tịch tỉnh, thành không phải người địa phương.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: vnexpress.net