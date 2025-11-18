Ông Thaksin đón nhận tin buồn kép, bỗng nợ 540 triệu USD

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra liên tục đối diện vòng lao lý kể từ khi về nước sau hơn 10 năm sống lưu vong ở nước ngoài - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, ngày 17-11, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối diện tin buồn kép từ phía cơ quan công tố và tòa án nước này.

Lại vòng lao lý

Cụ thể, Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan (OAG) vừa ra quyết định kháng cáo phán quyết tha bổng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trong vụ án khi quân.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn của ông với một tờ báo Hàn Quốc vào năm 2015.

Quyết định kháng cáo được đưa ra sau khi tổng chưởng lý mới được bổ nhiệm, ông Ittiporn Kaewthip, kết luận rằng cuộc phỏng vấn trên có chứa những phát ngôn ám chỉ đến hoàng gia, vi phạm Điều 112 Luật hình sự nước này (tội khi quân).

Điều đáng chú ý là quan điểm này đi ngược với quyết định của người tiền nhiệm của ông Ittiporn.

Hồi tháng 9, tổng chưởng lý khi đó là ông Pairat Pornsomboonsiri đã chuyển vấn đề này cho ủy ban xem xét Điều 112 cân nhắc. Ủy ban này sau đó chốt không kháng cáo việc tha bổng ông Thaksin với tỉ lệ phiếu 8-2.

Phản ứng về tin tức, bà Pingtongta Kunakornwong, con gái ông Thaksin, cho biết cha cô "đau buồn và tổn thương".

Bà khẳng định sau chuyến thăm cha tại nhà tù: "Chúng tôi phải đấu tranh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi công lý được thực thi".

Anh trai bà, ông Pantongtae cũng thừa nhận vụ việc "ảnh hưởng khá lớn về mặt tinh thần" đối với gia đình.

Yêu cầu nộp thuế 540 triệu USD

Ông Thaksin hiện đang ngồi tù sau những rắc rối về pháp lý - Ảnh: REUTERS

Cũng trong ngày 17-11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra lệnh cựu Thủ tướng Thái Lan nộp lại tiền thuế từ thương vụ bán công ty viễn thông Shin Corp của ông.

Người phát ngôn tòa án Suriyan Hongvilai xác nhận phán quyết này đã bác bỏ quyết định của tòa phúc thẩm trước đó và "buộc ông Thaksin phải tuân theo lệnh của Cục Thuế về việc nộp thuế".

Nhiều hãng truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án yêu cầu ông Thaksin phải trả 17,6 tỉ baht (tương đương 540 triệu USD) tiền nợ thuế và tiền phạt.

Vụ tranh cãi thuế này xoay quanh việc liệu ông Thaksin có phải nộp thuế từ việc bán Shin Corp cho Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore vào năm 2006 hay không.

Đây chính là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc khủng hoảng chính trị dẫn đến việc ông bị đảo chính cùng năm và phải sống lưu vong hơn một thập kỷ.

