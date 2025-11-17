Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt vì tham ô

Ông Lưu Ứng Thành (pháp danh Thích Vĩnh Tín), cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, bị bắt giữ - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post, ngày 16-11, Viện Kiểm sát TP Tân Hương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Lưu Ứng Thành (pháp danh Thích Vĩnh Tín), cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, với loạt cáo buộc "tham ô, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ với tư cách nhân viên phi nhà nước".

Ông Lưu Ứng Thành từng đảm nhiệm chức trụ trì một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới trong 25 năm. Tuy nhiên tháng 7 vừa qua, ông đối diện một loạt cáo buộc liên quan đến chiếm dụng, biển thủ kinh phí từ các dự án và tài sản của chùa.

Ngoài ra ông cũng bị tố "vi phạm nghiêm trọng" giới luật Phật giáo, có "quan hệ bất chính" với nhiều phụ nữ và có ít nhất một người con.

Ngay sau khi những bê bối này bị phanh thui, ông bị cách chức trụ trì. Giáo hội Phật giáo Trung Quốc cũng quyết định hủy bỏ pháp danh, đồng nghĩa với việc ông không còn được xem là người tu hành trong hệ thống Phật giáo Trung Quốc.

Ông Lưu Ứng Thành là cử nhân quản trị kinh doanh, gia nhập Thiếu Lâm Tự năm 1981 và trở thành trụ trì năm 1999, khi mới 34 tuổi.

Trong 25 năm trụ trì, ông đã biến ngôi chùa di sản trở thành thương hiệu toàn cầu trị giá hàng tỉ đô la, qua đó được đặt cho biệt danh "nhà sư CEO".

Tuy nhiên ông Lưu cũng nhận không ít chỉ trích thương mại hóa quá mức di sản và ảnh hưởng của Thiếu Lâm Tự. Trước khi bê bối bị phanh phui, ông từng khẳng định những việc làm của mình là cần thiết để bảo vệ di sản của ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự vướng phải bê bối. Năm 2015, một số cựu tăng sĩ từng tố cáo ông tham ô và có nhiều con cái. Tuy nhiên một cuộc điều tra chính thức sau đó đã khẳng định ông không phạm những tội trên.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn