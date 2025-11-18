Cách trồng gừng bonsai hút tài lộc vào nhà

Gừng vốn là loại gia vị phổ biến trong các món ăn thường ngày ở Việt Nam. Nhưng thời gian gần đây, nhiều người chọn trồng cây gừng bonsai như một thú vui giản dị, giúp cuộc sống thêm phần thú vị, bớt nhàm chán.

Bên cạnh đó, cây gừng bonsai được cho là mang hành Hỏa – nguồn năng lượng hỗ trợ sự thăng tiến, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong công việc và tài chính. Đặt một chậu gừng bonsai trên bàn làm việc, phòng khách hay trước hiên nhà được xem như lời mời gọi tài lộc, giúp dòng năng lượng tích cực lan tỏa.

Dưới đây là cách trồng gừng bonsai đơn giản tại nhà:

Trồng bằng giá thể/đất

Trước hết, chọn củ gừng già, đã mọc mắt xanh. Củ càng nhiều đốt, càng cong tự nhiên dáng bonsai càng đẹp. Nên ưu tiên gừng ta vì thân chắc và dễ tạo hình.

Sau đó chọn chậu nông, rộng để lộ phần củ nổi trên mặt đất. Đất trồng gồm: 50% đất tơi xốp + 30% tro trấu + 20% phân hữu cơ hoai mục. Chậu có lỗ thoát nước để tránh úng.

Nên chọn củ gừng già. Ảnh: Facebook

Tiếp theo đặt củ gừng nằm ngang, để lộ 1/3 củ trên mặt đất.

Khi cây lên cao 15–20 cm có thể uốn nhẹ để tạo thế bay, thế huyền hoặc thế trực mini tùy ý.

Chú ý, tránh nắng gắt buổi trưa, tưới 2–3 lần/tuần, chỉ giữ ẩm nhẹ.

Khi cây đã ổn định và phát triển tốt, chuyển sang chăm sóc dài hạn: duy trì độ ẩm, bón phân hữu cơ định kỳ, kiểm soát sâu bệnh.

Ảnh: Facebook

Trồng thủy canh

Để trồng thủy canh, ngâm củ giống trong nước ấm vài giờ hoặc một đêm để kích mầm, nếu cần.

Đặt giá đỡ để củ gừng chạm nhẹ phần rễ vào nước, phần thân/ mắt mầm hướng lên trên. Nước ngập khoảng 1/3 hoặc ngập phần rễ nhưng không ngập hoàn toàn củ.

Đặt củ gừng chạm nhẹ phần rễ vào nước. Ảnh: Facebook

Nên thay nước định kỳ (khoảng 2-4 ngày/lần) để giữ sạch, tránh đục và vi khuẩn phát triển.

Đặt chậu/bình ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh ánh nắng trực tiếp mạnh, giữ nhiệt độ ấm.

Khi mầm và rễ phát triển, có thể bổ sung dung dịch dinh dưỡng thủy canh hoặc dung dịch loãng để cây phát triển tốt hơn.

Ảnh: Facebook

Để thu hút vận may nhiều hơn, gừng bonsai có thể đặt trên bàn làm việc, phòng khách, lối vào nhà hoặc ban công hướng Đông, Đông Nam.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn