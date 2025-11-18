Toà án Bangladesh tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina phát biểu năm 2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, phán quyết được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026 và tình hình chính trị vẫn còn nhiều biến động.

Reuters cho biết thêm phiên tòa diễn ra tại thủ đô Dhaka dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Bà Hasina vắng mặt vì đã chạy sang Ấn Độ từ tháng 8/2024 sau khi bị quân đội lật đổ.

Tòa tuyên án tù chung thân đối với bà Hasina với tội danh “tội ác chống lại loài người” và mức án tử hình cho cáo buộc “giết nhiều người biểu tình”.

Khi bản án được đọc, nhiều người trong phòng xử đã vỗ tay, reo hò, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Bangladesh sau nhiều tháng bất ổn. “Phán quyết này có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao”, các quan chức tư pháp cho biết.

Tuy nhiên, con trai đồng thời là cố vấn của bà Hasina, ông Sajeeb Wazed, nói rằng gia đình sẽ không kháng cáo nếu cuộc bầu cử sắp tới không có sự tham gia bình đẳng của đảng Liên đoàn Awami.

Theo cáo buộc của công tố, cựu Thủ tướng Hasina đã ra lệnh sử dụng vũ khí sát thương nhằm trấn áp phong trào nổi dậy của sinh viên kéo dài từ tháng 7 đến đầu tháng 8/2024.

Báo cáo của Liên hợp quốc ước tính có tới 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, phần lớn do trúng đạn của lực lượng an ninh. Đây được coi là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất tại Bangladesh kể từ chiến tranh giành độc lập năm 1971.

Luật sư do tòa chỉ định khẳng định các cáo buộc là “vô căn cứ”, đồng thời đề nghị tuyên trắng án. Trước đó, cựu Thủ tướng Hasina nhiều lần phủ nhận việc ra lệnh đàn áp và cho rằng “một bản án kết tội là điều đã được định trước”.

Từ nơi lưu trú tại Ấn Độ, bà Hasina, 78 tuổi, chỉ trích tính hợp pháp của Tòa án Tội ác Chiến tranh, cáo buộc cơ quan này chịu ảnh hưởng chính trị.

Kể từ khi bà Hasina rời khỏi đất nước, Bangladesh được điều hành bởi chính phủ lâm thời do Giáo sư Muhammad Yunus - người đoạt giải Nobel Hòa bình - đứng đầu.

Dù tình hình an ninh đã tạm ổn, nhưng giới quan sát đánh giá sự ổn định chính trị vẫn mong manh. Trong những ngày cận kề phán quyết, cả nước đã xảy ra hơn 30 vụ nổ bom tự chế và 26 vụ phóng hỏa phương tiện, may mắn chưa ghi nhận thương vong.

Chính quyền Bangladesh tiếp tục siết chặt an ninh, triển khai lực lượng bán quân sự quanh các cơ quan trọng yếu và khu vực tòa án. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống sau phán quyết”, một quan chức an ninh nói.

Phán quyết đối với bà Hasina dự kiến làm gia tăng căng thẳng chính trị khi cuộc bầu cử chỉ còn vài tháng. Theo cảnh báo của cựu Thủ tướng Hasina, hàng triệu người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami có thể tẩy chay cuộc bầu cử nếu họ cho rằng môi trường chính trị không công bằng.

Trong bối cảnh hơn 170 triệu người dân Bangladesh đang mong đợi một lộ trình chuyển giao quyền lực ổn định, bản án dành cho cựu lãnh đạo từng nắm quyền suốt 15 năm được đánh giá sẽ là phép thử quan trọng đối với tương lai chính trị của quốc gia này.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: baotintuc.vn