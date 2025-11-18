Tấn công trường học ở Nigeria, 25 học sinh bị bắt cóc

Cảnh sát Nigeria thuộc Phái bộ Liên hợp quốc về an ninh tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Timbuktu. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Một nhóm tội phạm đã bắt cóc 25 học sinh và sát hại một nhân viên nhà trường trong vụ tấn công xảy ra sáng 17/11 tại một trường trung học phổ thông dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, miền Tây Bắc Nigeria.

Cảnh sát Nigeria cho biết nhóm tội phạm, được trang bị “vũ khí hiện đại" đã xả súng, xông vào trường lúc khoảng 4 giờ sáng (giờ địa phương).

Theo thông cáo của cảnh sát, các nghi phạm đã vượt qua hàng rào của trường, bắt cóc 25 học sinh từ ký túc xá và đưa họ đến địa điểm chưa xác định. Vụ tấn công cũng khiến một nhân viên nhà trường thiệt mạng và một người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết các lực lượng đặc nhiệm, quân đội và dân phòng đã được triển khai, hiện đang rà soát các tuyến đường di chuyển của nhóm tội phạm và các khu rừng lân cận để giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc.

Miền Tây Bắc Nigeria nhiều năm qua liên tục hứng chịu các vụ tấn công của những băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc, giết người, đốt phá và cướp bóc.

Tình hình an ninh khu vực càng thêm phức tạp khi các vụ bạo lực vũ trang lan rộng từ vùng Đông Bắc kể từ khi nhóm Boko Haram nổi lên năm 2009 tại lưu vực hồ Chad.

Hơn một thập kỷ trước, vụ gần 300 nữ sinh ở thị trấn Chibok thuộc vùng Đông Bắc Nigeria bị bắt cóc đã từng gây chấn động dư luận quốc tế./.

