Triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng của EC

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.





Tính đến ngày 15/11/2025, các Bộ, ngành, địa phương được giao 99 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ, 40 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, 04 nhiệm vụ chậm tiến độ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao 32 nhiệm vụ (tăng thêm 02 nhiệm vụ sau Phiên họp 21), trong đó 24 nhiệm vụ đã hoàn thành, 08 nhiệm vụ thường xuyên đang tiếp tục triển khai. Bộ Quốc phòng được giao 10 nhiệm vụ (tăng thêm 01 nhiệm vụ sau Phiên họp 21), trong đó đã hoàn thành 08 nhiệm vụ, còn 02 nhiệm vụ đang triển khai.

Bộ Công an đã hoàn thành 07/8 nhiệm vụ; Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành 03/5 nhiệm vụ; Bộ Ngoại giao đã hoàn thành 05/11 nhiệm... Các Bộ: Tài chính, Tư pháp đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại địa phương được giao 19 nhiệm vụ, tính đến ngày 15/11/2025, 04 nhiệm vụ chậm tiến độ, gồm: Ban hành chính sách chuyển đổi nghề, giải bán đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản và chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị VMS. Chưa xử lý xong tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới khai thác cho phép khai thác trên biển (số liệu đã báo cáo EC) tại các tỉnh. Chưa xử lý xong tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Chưa hoàn thành toàn bộ 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên thực hiện rời cảng, nhập cảng trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác eCDT. Còn 15 nhiệm vụ thường xuyên tiếp tục triển khai.

Tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.360/79.360 tàu cá (đạt 100%); đã được cấp phép và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase là 76.811/79.360 tàu cá. Đối với số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được các địa phương kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý có vị trí neo đậu của tàu cá.

Trong tuần đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 2.480 lượt tàu cá rời cảng và 3.138 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 11.522 tấn trên Hệ thống eCDT. Lực lượng Biên phòng đã làm thủ tục xuất nhập bến 17.646 lượt/14.854 tàu cá (tăng 1.557 lượt/4.297 tàu), quá trình kiểm soát phát hiện, xử lý 06 tàu vi phạm. Trong tuần không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ; phát sinh 62 tàu cá mất kết nối VMS và vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Tại Nghệ An, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 14/19 nhiệm vụ được giao; hiện đang thực hiện 5/19 nhiệm vụ. Tính đến ngày 14/11/2025, tổng số tàu cá hiện có của tỉnh là 2.632 tàu, trong đó đã đăng ký và được cập nhật lên Vnfishbase trên là 2.632/2.632 tàu cá (đạt 100%); đã được cấp phép khai thác thủy sản cho 2.621/2.632 tàu cá (chiếm 99,6%). Tổng số tàu xuất cảng, số tàu nhập cảng 168 lượt tàu; luỹ kế năm 2025 (đến ngày 14/11/2025) là 7.333 lượt.

Kết quả từ ngày 01/01/2024 đến ngày 17/11/2025, tổng số tàu phát hiện mất kết nối 06 giờ, mất kết nối quá 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác là 1.272 tàu (1.269 tàu mất kết nối, 03 tàu vượt ranh giới); đã xử lý 1.298 tàu (có 26 tàu mất kết nối trong năm 2023) đạt 100%, trong đó xử phạt 259 tàu (20%), khép hồ sơ 1.039 tàu (80%).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao các Bộ, ngành địa phương đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao để tháo gỡ thẻ vàng của EC.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý tàu cá; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá. Thanh tra Chính phủ lựa chọn một số địa phương để kiểm tra, hướng dẫn trong việc xử lý tàu cá vi phạm hành chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương rà soát, kiểm tra các tàu cá đăng ký và lắp đặt nhiều hệ thống tín hiệu biển VMS, mỗi tàu chỉ được thực hiện lắp đặt 1 hệ thống VMS. Đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện xóa dữ liệu các tàu cá không đủ điều kiện, thực hiện các biện pháp chuyển đổi nghề đối với chủ các tàu cá bị thu hồi. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các tàu cá bị vi phạm để thực hiện quản lý.

Các địa phương phối hợp với Bộ đội Biên phòng để thực hiện phân luồng tàu cá khi vào cảng, 100% tàu cá ra vào cảng cá được kiểm soát. Đối với các cảng cá tư nhân không đủ điều kiện, các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ các cảng cá tư nhân hoàn thiện hồ sơ chứng nhận cảng cá đủ điều kiện hoạt động.

