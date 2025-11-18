Ra đầu thú sau khi đâm một người trọng thương

Nghi phạm Phan Quốc Hậu ra đầu thú sau 2 ngày đâm người rồi bỏ trốn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngày 17-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông tin nghi phạm đâm vào cổ một người đàn ông tại xã Đăk Sao khiến nạn nhân bị thương nặng đã ra đầu thú sau hai ngày bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 tối 14-11, tại một quán ăn ở thôn Năng Lớn 3, Phan Quốc Hậu (32 tuổi, trú thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao) đã dùng dao đâm vào vùng cổ anh Nguyễn Văn Điệp (35 tuổi, trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình).

Cú đâm khiến anh Điệp bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 211 (tỉnh Gia Lai).

Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 15-11, Công an xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tố giác của người dân về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Năng Lớn 3.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã lập tức xuống hiện trường, tiến hành xác minh. Qua điều tra ban đầu, xác định Hậu là nghi phạm chính gây ra thương tích cho anh Điệp.

Ngay sau đó Công an xã Đăk Sao triển khai lực lượng truy tìm, đồng thời phối hợp các tổ an ninh trật tự cơ sở vận động gia đình nghi phạm, tuyên truyền và thuyết phục Hậu ra đầu thú.

Đến 8h30 sáng 16-11, sau hai ngày bỏ trốn, Phan Quốc Hậu đã đến Công an xã Đăk Sao đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Công an xã đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn