Chủ tịch UBND cấp xã được trao thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Trạm Y tế

Thông tư 43/2025/TT-BYT gồm 4 chương, 9 điều, quy định toàn diện về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trạm Y tế cấp xã. Trong đó, Chương II nêu rõ 22 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế, bổ sung nhóm nhiệm vụ “thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật”, tạo tính linh hoạt trong quá trình thực thi nhiệm vụ ở địa phương.

Xác định rõ vị trí pháp lý và chức năng của Trạm Y tế cấp xã

Theo Thông tư, Trạm Y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND cấp xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Trạm Y tế được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định. Trạm Y tế chịu sự quản lý trực tiếp của UBND cấp xã về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính, tài sản; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn liên quan.

Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ chức năng của Trạm Y tế cấp xã, gồm triển khai dịch vụ chuyên môn và kỹ thuật về phòng bệnh; khám, chữa bệnh; nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược và thiết bị y tế. Các dịch vụ y tế khác được phép triển khai theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, Trạm Y tế cấp xã thực hiện đầy đủ các hoạt động phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng, từ giám sát dịch bệnh, tiêm chủng, phòng chống bệnh không lây nhiễm đến hướng dẫn dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, phòng chống tác hại thuốc lá, rượu, bia. Trạm Y tế cũng thực hiện sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, khám y học gia đình, điều trị ngoại trú bệnh mạn tính, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, khám nghĩa vụ quân sự, điều trị nghiện chất và điều trị HIV/AIDS theo quy định.

Trong lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Trạm Y tế cấp xã có nhiệm vụ quản lý thai, đỡ đẻ thường, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ em trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm Y tế tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở nhỏ lẻ bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối với công tác dân số, Trạm Y tế có nhiệm vụ tư vấn trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Trạm Y tế cũng thực hiện dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng đặc thù theo quy định.

Thông tư đồng thời giao Trạm Y tế cấp xã triển khai các gói dịch vụ y tế cơ bản, tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa, ứng phó tình trạng khẩn cấp về y tế; hỗ trợ chuyên môn cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế; tham gia các chương trình, dự án y tế; thực hiện chuyển đổi số, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu y tế.

Tổ chức bộ máy của Trạm Y tế cấp xã theo quy định mới

Về tổ chức bộ máy, Thông tư quy định Trạm Y tế cấp xã có Giám đốc và Phó Giám đốc, số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định hiện hành. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Trạm Y tế cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tối thiểu thuộc Trạm Y tế bao gồm Văn phòng hoặc Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Dân số – Trẻ em – Bảo trợ xã hội, Khoa Phòng bệnh – An toàn thực phẩm, Khoa Khám bệnh – Chữa bệnh và Khoa Dược – Thiết bị y tế – Cận lâm sàng. Tùy vào điều kiện thực tế, Trạm Y tế cấp xã có thể thành lập các điểm trạm để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế thuận lợi cho người dân tại các khu vực xa trung tâm.

Giám đốc Trạm Y tế cấp xã có trách nhiệm ban hành chức năng, nhiệm vụ cụ thể và quy chế phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm hoạt động thống nhất và hiệu quả, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và đồng thời chấm dứt hiệu lực của Thông tư 33/2015/TT-BYT và một phần Thông tư 05/2008/TT-BYT.

Tác giả: Nguyễn Cúc

Nguồn tin: congly.vn