Vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tử vong trong tiệm, bỏ lại 2 con nhỏ

Trưa 18-11, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Cần Giuộc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vợ chồng chủ tiệm tạp hóa tử vong trong tiệm.

Khu vực gần hiện trường vợ chồng chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh chết bất thường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân ở gần Trường Tiểu học Tân Kim, xã Cần Giuộc phát hiện vợ chồng chị L.T.T. và anh N.Đ.H. (cùng 25 tuổi; quê ở Thanh Hóa; tạm trú khu phố Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) nằm bất động trong tiệm tạp hóa của mình.

Nhận thấy có dấu hiệu sự cố về điện nên nhiều người lập tức chạy vào ngắt cầu dao, đồng thời hô hoán và đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ nhưng không thành, cả 2 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có 2 con nhỏ (một bé 2 tuổi và một bé 3 tháng tuổi) của đôi vợ chồng này, nhưng rất may các cháu không bị ảnh hưởng.

Thông tin này khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa.

