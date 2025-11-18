Lộ căn hộ siêu sang của ông trùm Prince Group giữa lòng Tokyo

Ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group - Ảnh: Prince Holding Group

Theo báo SCMP, ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group - người đang bị Mỹ truy tố với cáo buộc lừa đảo đầu tư và rửa tiền quy mô lớn - từng sở hữu một căn hộ hạng sang tại Tokyo (Nhật Bản), theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 18-11.

Tài liệu cho biết ông Chen Zhi, công dân Campuchia gốc Hoa, đã thành lập Công ty Prince Group tại Tokyo vào năm 2022. Giới chức Nhật Bản nhận định việc mở doanh nghiệp có thể giúp ông này sở hữu tư cách cư trú dài hạn tại xứ hoa anh đào.

Trước đó, ông Chen Zhi đăng ký địa chỉ cư trú gần trụ sở Prince Holding Group ở Phnom Penh. Tuy nhiên đến năm 2024, ông đã chuyển địa chỉ đăng ký sang một căn hộ cao cấp ở quận Minato, Tokyo.

Dù vậy, cư dân sống trong tòa nhà cho biết họ chưa từng gặp ông, trong khi nguồn tin tại Campuchia khẳng định ông Chen Zhi thường xuyên đến Nhật.

Theo giới môi giới bất động sản, các căn hộ trong tòa nhà nơi ông Chen Zhi đăng ký cư trú đều có diện tích trên 150m², giá thuê lên đến vài triệu yen mỗi tháng; một số căn hộ đã qua sử dụng có giá rao bán trên 1,6 tỉ yen (khoảng 10 triệu USD).

Ngày 14-10, Bộ Tài chính Mỹ đưa ông Chen vào danh sách trừng phạt, gọi ông là "nhân vật chủ chốt" của một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất châu Á.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã truy tố ông và đề nghị tịch thu 127.271 bitcoin - trị giá khoảng 12 tỉ USD - được cho là tài sản phi pháp từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Một phần số tiền này bị nghi đã được luân chuyển sang Nhật Bản.

Mười ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng, địa chỉ doanh nghiệp của ông Chen Zhi tại Nhật được chuyển lại về Phnom Penh.

Trong bối cảnh đó, ngày 16-10, Nhật Bản siết chặt quy định về thị thực cho nhà quản lý doanh nghiệp nước ngoài, nâng mức vốn đầu tư tối thiểu từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen. Công ty của ông Chen Zhi tại Tokyo chỉ đăng ký vốn 5 triệu yen.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn