Bé gái 12 tuổi bị xâm hại khi quen bạn qua ứng dụng hẹn hò

Ngày 18/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2025, Tuấn Anh thông qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội và quen với bé gái 12 tuổi ở xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp).

Nguyễn Tuấn Anh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Sau một thời gian trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm. Ngày 27/6, Tuấn Anh lái ô tô chở bé gái đi chơi và đưa đến khách sạn trên địa bàn phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp).

Tại đây, cả hai phát sinh quan hệ tình dục. Trên đường về, Tuấn Anh tiếp tục phát sinh quan hệ tình dục với bé gái. Sự việc được gia đình bé gái phát hiện và trình báo cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn