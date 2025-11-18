Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định - Ảnh: H.A.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Trọng Hải để nhận nhiệm vụ công tác mới.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu và bầu ông Phan Thiên Định - Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Tú Anh do chuyển công tác.

100% đại biểu đã bầu chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Trước đó, chiều 17-11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10-12-1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy thành phố Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Vào ngày 3-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Định được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy thành phố Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17-10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của HĐND thành phố Huế, ông Phan Thiên Định được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Tác giả: Lê Minh