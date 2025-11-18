Động thái lạ của Mailisa, toàn bộ mỹ phẩm nhập Trung Quốc 'biến mất' khỏi giỏ hàng TikTok?

Danh mục sản phẩm Doctor Magic được bày bán trên website - Ảnh chụp màn hình

Ghi nhận vào sáng nay (18-11), một số giỏ hàng trên kênh TikTok chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không có bất kỳ sản phẩm nào được bày bán. Tất cả đều bị ẩn hoặc gỡ.

Trước đó, chuỗi này thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi và mang về doanh số cực kỳ hấp dẫn.

Trong đó, kênh TikTok Mailisa - Doctor Magic hơn 372.000 lượt theo dõi cùng 7,8 triệu lượt thích, đã bán được gần 74.000 sản phẩm.

Tương tự, kênh TikTok TMV Mailisa với hơn 3,1 triệu lượt theo dõi hiển thị có gần 650.000 sản phẩm đã được bán.

Còn kênh Mailisaa với gần 182.000 lượt theo dõi cũng có gần 283.000 sản phẩm đã bán.

Đáng chú ý, trên fanpage Facebook chính thức với hơn 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa vẫn đăng tải bài viết mới liên quan hoạt động thẩm mỹ, nhưng không còn thấy các nội dung liên quan sản phẩm Doctor Magic kể từ phiên gần đây nhất hôm 12-11.

Gian hàng ẩn/gỡ các sản phẩm Doctor Magic

Khi liên hệ với fanpage Facebook, phía thẩm mỹ viện Mailisa cho biết: "Hiện tại trong thời gian cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra định kỳ, nên bên Mailisa đang tạm ngưng cung cấp sản phẩm và một số dịch vụ để phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng".

Trước đó, đến hôm 16-11, danh mục "Sản phẩm" trên thanh menu của trang web chính thức mailisa.com đã không còn hiển thị, đột ngột biến mất. Website chỉ còn các nhóm mục như: giới thiệu, phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật, dịch vụ làm đẹp khác, liên hệ.

Tuy nhiên, đến sáng nay mục giới thiệu "Sản phẩm" lại được Mailisa khôi phục hoạt động trở lại bình thường. Hiện các sản phẩm này vẫn đang được chào bán với giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

Dù vậy vẫn không ít khách hàng đã sử dụng sản phẩm Doctor Magic cảm thấy hoang mang bởi những động thái "lạ" của chuỗi thẩm mỹ viện này.

Được biết, các sản phẩm Doctor Magic được hệ thống Mailisa nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE.

Theo Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, MK SKINCARE là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng bà Mai, thành lập năm 2017.

Thống kê trên trang thông tin của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) từ năm 2018 đến nay, cục đã cấp 162 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm cho MK SKINCARE.

Đến nay, số sản phẩm mỹ phẩm có phiếu tiếp nhận số công bố sản phẩm mỹ phẩm còn có hiệu lực là 81, theo Cục Quản lý dược.

Mỹ phẩm Mailisa nhập từ đâu? Trong khi đó, công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm Doctor Magic là HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, có trụ sở tại Hong Kong. Ngoài ra thể hiện trên bao bì sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Sở dĩ thông tin về Mailisa được quan tâm bởi cách đây ít hôm, thông tin lực lượng công an xuất hiện ở các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa được phát triển bởi hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai. Về hệ thống cơ sở thẩm mỹ, fanpage Facebook chính thức của Mailisa cập nhật hiện chỉ còn 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc, thay vì 17 chi nhánh như trước đây từng quảng cáo.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ