Gần 100 cảnh sát 'đột kích' phá sới bạc tinh vi ở Lạng Sơn

Ngày 24/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đang tạm giữ 42 người có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Phí Trung Dũng cầm đầu. Đây là sới bạc có phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm.

Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều lượt trinh sát xác minh, xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để triệt phá.

42 con bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 15h30 ngày 22/1, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự và các lực lượng khác (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) "đột kích" chiếu bạc tại thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh. huyện Hữu Lũng, do Phí Trung Dũng (SN 1980, có tiền án về tội tổ chức đánh bạc, trú tại huyện Hữu Lũng) cầm đầu.

Phí Trung Dũng (đứng giữa), kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại đây, 44 người bị bắt quả tang có hành vi tổ chức đánh bạc (18 người) và đánh bạc (26 người). Hiện lực lượng chức năng tạm giữ 42 người. Hai người còn lại đang mang thai nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú)

Tổ công tác thu giữ trên sới bạc gần 350 triệu đồng, trên người các con bạc hơn 57 triệu đồng, 2 bát sứ bên ngoài có quấn băng dính y tế, 2 đĩa sứ, 4 quân vị bằng tre, hình chữ nhật, một mặt được tô bút dạ màu đen để phân biệt chẵn lẻ khi xóc cái và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ đánh bạc.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: Báo VTC News