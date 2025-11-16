Cận cảnh cơ ngơi dưỡng già của NSND Hồng Vân

Ở tuổi 59, NSND Hồng Vân có cuộc sống hạnh phúc bên diễn viên Lê Tuấn Anh. Cặp đôi nghệ sĩ hòa hợp trong công việc lẫn cuộc sống, đặc biệt là niềm đam mê với không gian xanh và nhà vườn. Ảnh: FBNV
Nơi sinh sống chủ yếu của gia đình NSND Hồng Vân là căn biệt thự tọa lạc tại khu vực trung tâm TP HCM. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà rộng lớn, ước tính hàng trăm mét vuông, đầy đủ vườn trước vườn sau. Ảnh chụp màn hình
Khu vườn trước được thiết kế thành không gian khá khang trang với hòn non bộ, vườn hoa, đặt xích đu...Ảnh chụp màn hình
Khu vườn sau được gia đình NSND Hồng Vân dùng để nuôi gia cầm như gà. ngỗng và chim trĩ để lấy trứng sạch. Ảnh chụp màn hình hồ nước nhân tạo nhỏ để nuôi cá
Trong nhà còn có hồ nước nhân tạo nhỏ để nuôi cá. Ảnh chụp màn hình
Khu vườn trước còn trồng nhiều loại cây ăn quả như khế, roi cùng các loại cây cảnh...Ảnh chụp màn hình
Vườn sau trồng thêm cây cảnh, hoa lá. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, vợ chồng NSND Hồng Vân - Lê Tuấn Anh còn dành thời gian nghỉ ngơi tại gia trang ở Vũng Tàu. Ảnh: FBNV
Gia trang rộng lớn có nhiều tiểu cảnh, dòng suối nhỏ, vườn hoa rực rỡ, giếng cổ mang nét xưa cũ, cùng các khu trồng rau xanh, cây ăn quả. Ảnh chụp màn hình
Nội thất trong cơ ngơi chủ yếu là đồ gỗ với tông nâu trầm ấm áp. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn