Khai mạc Giải Bi sắt Vô địch Bãi biển Quốc gia năm 2025 tại Cửa Lò

Giải đấu diễn ra tại bãi biển Cửa Lò, quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: CSCC

Sáng 15/11, Lễ khai mạc Giải Petanque (Bi sắt) Vô địch Bãi biển Quốc gia năm 2025 đã diễn ra tại bãi biển phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Dự buổi lễ có đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Trung tâm Đào tạo vận động viên quốc gia; Về phía tỉnh Nghệ An có bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải; đại diện các Sở, ban, ngành và đơn vị đăng cai là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Giải Bi sắt Vô địch Bãi biển Quốc gia năm 2025 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Việc tổ chức giải tại bãi biển Cửa Lò – điểm đến du lịch thân thiện, mến khách – cũng là dịp để Nghệ An quảng bá hình ảnh một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và đang trên đà phát triển, hội nhập.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 14 – 23/11/2025, quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu.

Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển môn Bi sắt tại Việt Nam mà còn là dịp quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch biển Nghệ An trong thời điểm cuối năm.

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn