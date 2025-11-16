Chủ tịch Quốc hội: Khắc phục bất cập trong quy định pháp luật về chống tham nhũng

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội đã luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm, có nhiều cố gắng, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là dịp để nhìn nhận, đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời rút ra những bài học quý, thống nhất các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng sắp tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận, phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước đã có sự chuyển biến rõ nét.

Hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong quản lý kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được Quốc hội chú trọng, góp phần tích cực từng bước kiềm chế, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên nhiều lĩnh vực.

Hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước đối với công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được quan tâm chú trọng thực hiện. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 239.795 tỷ đồng, trong đó: kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 20.687 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 86.772 tỷ đồng; kiến nghị khác 132.336 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả được, cũng phải thẳng thắn thừa nhận công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Đảng bộ Quốc hội vẫn còn những hạn chế như: việc hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hoạt động giám sát nói chung, trong đó có giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn hạn chế, bất cập. Một số vấn đề nổi lên gây bức xúc dư luận chưa được tiến hành giám sát kịp thời; việc lựa chọn phương thức giám sát trong một số trường hợp chưa phù hợp. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị chưa được thường xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội đã nêu 8 vấn đề cần đẩy mạnh trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng bộ Quốc hội trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công... nhằm ngăn ngừa hành vi tham nhũng, không để xảy ra tình trạng lạm quyền, lộng quyền. Coi trọng công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, đảm bảo tính trung thực.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, để hạn chế cơ hội phát sinh tham nhũng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tham nhũng, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ trong xử lý sai phạm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tư duy mới trong công tác xây dựng pháp luật xác định trong Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 197 của Quốc hội nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; xóa bỏ cơ chế “xin - cho”; chuyển trạng thái quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; Trung ương kiến tạo cơ chế, chính sách, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 178 của Bộ Chính trị và các trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật, quy trình xây dựng chính sách theo quy định của pháp luật; đảm bảo mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; đặc biệt chú trong rà soát hệ thống luật, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực tài sản công, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đầu tư công, đấu thầu, mua sắm công, ngân sách, tài chính công, đất đai, khoáng sản để đưa vào chương trình lập pháp.

Tăng cường khảo sát, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Kiến nghị giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân, những dự án, công trình được đầu tư, xây dựng nhiều năm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần minh bạch, khách quan khi quyết định những vấn đề quan trọng, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình quản lý, giám sát và theo dõi tiến độ lập pháp, đảm bảo quy trình minh bạch, mọi hoạt động được ghi nhận, truy xuất, kiểm chứng, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác lập pháp.

