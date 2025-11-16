Người đàn ông bị công an 'dỏm' ép chuyển 100 triệu 'cho con dâu' để qua mặt ngân hàng

Công an xã Yên Châu giải thích, trấn an ông T. và người thân không thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo - Ảnh: CAO THIÊN

Ngày 15-11, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng công an và nhân viên ngân hàng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo công an, cùng ngày, ông L.V.T. (56 tuổi, trú bản Boong Xanh, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) liên tục bị người lạ gọi điện mạo danh cơ quan công an, dựng chuyện tài khoản của ông liên quan đến vụ việc "lừa đảo 1,6 tỉ đồng".

Công an "dỏm" yêu cầu ông không cung cấp thông tin này cho ai được biết và chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp. Kẻ mạo danh công an hướng dẫn ông ghi nội dung chuyển khoản là "chuyển tiền cho con dâu" để qua mặt nhân viên ngân hàng.

Khi ông T. đến ngân hàng thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng tại xã Yên Châu phát hiện dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi và khuyên ông đến trình báo Công an xã.

Sau khi nắm bắt được thông tin cùng những trình bày của ông T., lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, trấn an nạn nhân.

Công an cũng đã giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giúp ông T. kịp thời dừng giao dịch và bảo toàn được số tiền 100 triệu đồng của mình.

