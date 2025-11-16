Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua bán 'thuốc đông y'

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1981, trú 92/60/161 Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, trú thửa 445, Lô LK 22 Him Lam, Hồng Bàng, Hải Phòng), hiện thuê trọ tại phường Ngô Quyền, đã lừa bán hạt “ngọc dương” giả, quảng cáo có nguồn gốc từ vùng núi cao, chữa xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng/kg. Thực tế, sản phẩm không có tác dụng chữa bệnh.

Hai đối tượng và tang vật vụ án.

Công an phường Ngô Quyền đã thu giữ 2,5kg hạt khi hai đối tượng đang giao cho người cao tuổi tại chợ Vạn Mỹ. Trước đó, ngày 23/3 và 22/8/2025, hai đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 12 triệu đồng từ việc bán hạt này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp cùng Công an phường Ngô Quyền tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hùng Minh - Văn Công

Nguồn tin: congly.vn