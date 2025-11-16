Ấm áp ngày “đoàn viên” đặc biệt

Hội nghị gia đình phạm nhân – một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn đã mang đến cho gần 40 phạm nhân và người thân của họ những khoảnh khắc thiêng liêng, tiếp thêm động lực để mỗi người nỗ lực cải tạo, hướng thiện.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý, giáo dục và cải tạo gần 1.000 can phạm, phạm nhân. Những năm qua, đơn vị luôn xác định công tác giáo dục, cảm hóa con người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trại đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị – xã hội để triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục pháp luật, chính trị, văn hóa, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân. Đồng thời, đơn vị bảo đảm đầy đủ mọi chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, văn minh.

Ấm áp bữa cơm đoàn viên.

Song song với đó, nhiều phong trào thi đua được duy trì thường xuyên như “Phạm nhân chấp hành án tốt”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, tác phong, nội vụ vệ sinh, văn hóa ứng xử, chào hỏi”. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng mô hình cải tạo tiến bộ, đổi mới tư duy, thay đổi hành vi của người lầm lỗi. Trong chuỗi hoạt động ấy, Hội nghị gia đình phạm nhân được xem là cầu nối gắn kết đặc biệt giữa cán bộ quản giáo, phạm nhân và người thân của họ. Thông qua hội nghị, Trại tạm giam có thể hiểu rõ hơn hoàn cảnh gia đình từng trường hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn tâm lý giúp phạm nhân yên tâm cải tạo.

Bà Hà Thị M., mẹ phạm nhân Vi Văn Thụy, không giấu được xúc động khi được tận mắt chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt của con trai. Bà kể: “Trong suy nghĩ của chúng tôi, cuộc sống nơi trại giam rất khắc nghiệt. Nhưng khi được cán bộ hướng dẫn đi tham quan, được đơn vị đón tiếp chu đáo, tôi thật sự bất ngờ và yên tâm. Cơ sở vật chất sạch sẽ, ngăn nắp, nền nếp sinh hoạt rõ ràng khiến tôi tin hơn vào chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự tận tâm của cán bộ trại giam. Tôi tin con mình sẽ thay đổi và sớm có ngày trở về tốt đẹp hơn”.

Hội nghị cũng trở nên đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của anh Hoàng Đình Đ., người từng chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá nhưng nay đã trở thành chủ doanh nghiệp, đầu tư chuỗi sân pickleball và bất động sản, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động, trong đó nhiều người là phạm nhân cũ.

Anh Đ. chia sẻ: “Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá đã giúp cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Ở đây, cán bộ không chỉ giáo dục mà còn cảm hóa, giúp tôi nhận ra giá trị thật của cuộc sống. Theo tôi, cùng với sự giúp đỡ của cán bộ thì điều quan trọng nhất là anh chị em phải biết ăn năn, hối cải, nhận ra được sai lầm của mình để sửa chữa sớm về với gia đình, người thân. Thành công hôm nay của tôi chỉ là bước đầu nhưng có công sức và sự tận tâm của các cán bộ quản giáo”. Những câu chuyện dung dị nhưng chân thành ấy khiến nhiều người thân rơi nước mắt, khiến không gian hội nghị bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội nghị gia đình phạm nhân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp cán bộ hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng phạm nhân mà còn khơi dậy sự gắn kết giữa gia đình và người đang chấp hành án. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng nói: “Sự quan tâm, đồng hành của gia đình là động lực to lớn để phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi mong rằng các gia đình tiếp tục phối hợp, động viên người thân để họ yên tâm cải tạo, hướng thiện và làm lại cuộc đời”.

Tại hội nghị, bữa cơm đoàn viên là khoảnh khắc được nhiều phạm nhân chờ đợi suốt cả năm. Giữa phòng ăn nhỏ, những nụ cười xen lẫn nước mắt, những cái nắm tay thật chặt nói thay cho bao lời muốn nói. Dù chỉ là một bữa cơm ngắn ngủi, nhưng đó là nguồn động lực lớn lao để họ bước tiếp chặng đường cải tạo phía trước.

Hội nghị gia đình phạm nhân không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà còn là hoạt động lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Qua từng câu chuyện, từng ánh mắt tin tưởng của người thân, có thể thấy rõ nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo người phạm tội. Trại tạm giam không chỉ là nơi thi hành án, mà còn là môi trường thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng đổi thay trong mỗi con người. Từ những buổi gặp gỡ như thế, nhiều phạm nhân có thêm nghị lực để vượt qua mặc cảm, hướng tới ngày trở về và sống có ích cho cộng đồng.

Hành trình hoàn lương chưa bao giờ dễ dàng, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự tận tụy của cán bộ trại giam và vòng tay của gia đình, những người lầm lỗi sẽ có niềm tin để thay đổi, để mạnh dạn đứng lên sau vấp ngã. Và chính những hội nghị đầy tình người như thế đã góp phần đưa họ tiến gần hơn tới ngày trở lại với cuộc sống lương thiện, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về sự bao dung và nhân văn của xã hội.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân