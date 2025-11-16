Nghệ An giải quyết dứt điểm tồn đọng trong đăng ký đất đai

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vinh hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp GCNQSDĐ. Ảnh: baonghean.vn

Cụ thể, tỉnh sẽ hoàn thành việc rà soát, thống kê và phân loại toàn bộ các trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 30/6/2026. Trên cơ sở đó, Nghệ An phấn đấu hoàn thành đăng ký đất đai lần đầu và cấp giấy cho các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 31/12/2026; đồng thời hoàn thiện hồ sơ địa chính, bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu đất đai.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND cấp xã thống kê toàn bộ hồ sơ tồn đọng, xác định cụ thể những trường hợp đủ và chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cấp xã phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và đôn đốc việc giải quyết từng hồ sơ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND cấp xã cũng có trách nhiệm bố trí kịp thời và đầy đủ kinh phí từ ngân sách địa phương phục vụ công tác đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính; thực hiện đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với việc xây dựng, cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động đăng ký đất đai, nộp hồ sơ xét cấp giấy theo quy định cũng được yêu cầu tăng cường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Cùng với đó, Nghệ An yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai.

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do; đồng thời đưa ra khỏi danh sách hồ sơ tồn đọng và công khai tại trụ sở UBND cấp xã để người dân theo dõi, giám sát.

Đối với các sở, các sở, ngành liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng… tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chính quyền cấp xã trong quá trình xử lý hồ sơ; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn vượt thẩm quyền. Các cơ quan này có trách nhiệm xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất đúng thời hạn; bố trí kinh phí cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các dự án bất động sản; giải quyết thủ tục về thừa kế, tặng cho, phân chia tài sản chung… phục vụ quá trình xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tỉnh Nghệ An nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các đơn vị và cá nhân để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Theo kết quả rà soát từ các địa phương, toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong thời gian qua, Nghệ An đã xem xét và cấp giấy cho khoảng 18.000 trường hợp đủ điều kiện. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xử lý tồn đọng, hướng tới mục tiêu bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong giai đoạn tới.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn