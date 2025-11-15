Bắt giữ kẻ sát hại hàng xóm, cướp vàng rồi lấy tấm bạt quấn thi thể giấu sau hè

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án mạng sáng 15-11 - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 15-11, lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nghi phạm để điều tra vụ sát hại hàng xóm rồi cướp vàng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h10 sáng 14-11, nghi phạm S. (60 tuổi) qua nhà hàng xóm là bà L.H.Q. (63 tuổi) trong hẻm đường Bộ Đội An Điền (ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM). Tại đây, nghi phạm S. đã dùng cây gỗ đánh vào đầu bà Q. nhằm cướp vàng.

Bà Q. giằng co, sau đó nghi phạm đã chụp lấy con dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Sau đó người đàn ông đã lấy lắc tay và đôi bông tai của nạn nhân. Cuối cùng, nghi phạm dùng tấm bạt quấn thi thể nạn nhân lại, kéo ra sau hè.

Đến chiều cùng ngày, người thân bà Q. đi làm về không thấy bà đâu nên đi tìm xung quanh khu vực gần nhà. Trong đó có nghi phạm S. là hàng xóm cũng tham gia cùng đi tìm.

Đến tối thì phát hiện thi thể bà Q. bị quấn trong tấm bạt đằng sau hè nên người nhà trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an xác định ông S. là nghi phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm S. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Người này khai sau khi sát hại nạn nhân đã lấy vàng, rồi mượn xe máy của hàng xóm đi bán tại tiệm vàng cách nhà khoảng 10km.

Sau khi bán vàng xong, người đàn ông quay về nhà "như không có chuyện gì". Khi thấy người thân của bà Q. đi tìm, ông S. cũng giả vờ phụ đi tìm để "đánh lạc hướng" người nhà nạn nhân.

